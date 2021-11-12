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Göçmen girişimciler için fırsat eşitliği istendi

#BERLİN#Nihat Sorgeç#GÖÇMEN GİRİŞİMCİLER
Göçmen girişimciler için fırsat eşitliği istendi

Almanya’da göçmen kökenli girişimcilerin kurduğu Göçmen Ekonomisi Derneği, yeni kurulacak hükümetten bekletilerini açıkladı. Her göçmen girişimcinin eğitime erişim, sosyal katılım ve sermayeye erişim konularında aynı fırsata sahip olmadığı belirtilirken, göç ve uyum başkanlığı kurulması da istendi. Ayrıca göçmen girişimcilerin banka kredisi alırken sıkıntı yaşadıkları ve bu alanda eşit first sağlanması istendi.

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BAŞKANLIĞINI Berlinli iş insanı Nihat Sorgeç’in yaptığı dernek, açıklamada, göçmenlerin girişimciliğine dikkat çekti. Almanya’da 32 milyon sigortalı çalışanın yaklaşık iki milyonunun göçmenlerin kurduğu veya yönettiği şirketlerde çalıştıkları belirtildi. Her 5 girişimciden birinin göçmen kökenli olduğu hatırlatılırken, bu yönde trendin arttığının altı çizildi.

‘EK TEDBİRLER ALINMASI GEREKİYOR’
Dernek Başkanı Nihat Sorgeç, “Göçmen kökenlilerin girişimcilik faaliyetlerini desteklenmesi için var olan tedbirlerin yanı sıra ek tedbirler de alınması gerekiyor. Göçmenlerin serbest meslek sahibi olma olasılığı ortalamanın üzerinde ve yeni şirketler kuruyorlar. BioNTech kurucuları Prof. Uğur Şahin, Dr. Özlem Türeci ve araştırmaları ve girişimcilikleri ile korona pandemisi ile mücadelede önemli katkılarda bulundu. Türeci-Şahin çifti, Almanya’daki biyografi çeşitliliğini temsil ediyor. Ancak bu iki önemli bilim insanının başarısı maalesef bir istisna olmaya devam ediyor. Her göçmen girişimci eğitime erişim, sosyal katılım ve sermayeye erişim konularında aynı fırsata sahip değil“ dedi.

Derneğin yeni kurulacak federal hükümetten beklentileri ise şöyle:
* Girişimcilere yönelik sunulan danışmanlık hizmeti göçmen kökenlilere göre uyarlanmalıdır.
* Girişimcilere yönelik bürokratik yük hafifletilemeli.
* Göçmen kökenli girişimciler, banka kredisi ve yabancı sermaye yatırımları konusunda eşit fırsata sahip olmalı.
* Başarılı göçmen girişimcilerin toplumda görünülürlüğü artırılmalı.
* Girişimcilerin kurduğu işverenler dernekleri ve odalar kapılarını daha çok göçmen kökenli girişimcilere açmalı.

 

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#BERLİN#Nihat Sorgeç#GÖÇMEN GİRİŞİMCİLER

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