‘Göçmen dostu’ eski başkanın cezası onandı

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İtalyan basınında yer alan haberlere göre, halihazırda Yeşil-Sol İttifakı’ndan Avrupa Parlamenteri olarak görev yapan Lucano’nun, 2004-2018 döneminde Riace Belediye Başkanı iken düzensiz göçmenlerin kabul sürecinde görevi kötüye kullandığı ve yasa dışı göçe yardım ettiği suçlamalarıyla 2019’da başlayan yargılama süreci dün tamamlandı. Söz konusu yargılamada Eylül 2021’de yasa dışı göçe yardım etmekten ilk derece mahkemesinde 13 yıl 2 ay hapis cezası alan Lucano, 2023 yılındaki temyizde, sahtecilik dışındaki suçlamalardan beraat etmiş ancak hakkında istenen ceza 18 aya indirilmişti. Yargıtay, Lucano’nun buna yaptığı itirazı dün reddederek, bu cezayı nihai olarak onadı. Ancak Yargıtay, cezanın ertelendiğini belirtti.

66 yaşındaki Lucano, belediye başkanlığı döneminde Akdeniz’i geçerek İtalya’ya gelen düzensiz göçmenlerin entegrasyonuna yardımcı olan projelere öncülük ettiği için kamuoyunda ‘göçmen dostu’ olarak biliniyor. Lucano, hakkındaki iddialar sebebiyle İtalyan mali polis ekiplerinin 2016’da başlattığı ‘Xenia’ operasyonu çerçevesinde 2017’de soruşturulmuş, 2018’de bir süre ev hapsinde kalmıştı. Lucano bu operasyonlar neticesinde görevi kötüye kullanma ve yasa dışı göçe yardım etme suçlamasıyla 2019’da mahkemeye sevk edilmişti.