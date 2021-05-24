Göçmen derneklerinin ücretli kadrolarına destek!

ALMANYA’da göçmen derneklerinin çalışmalarına finansal destek sağlamak için eyalet bakanlıkları, belediye kurumları, kamu kuruluşları veya vakıflara başvurabilecekleri kaydedildi. Demokrasi İçin Göçmen Örgütleri Ağı (MOND) projesi kapsamındaki ‘Dernek çalışmaları ve projelerinin finansmanı’ konulu toplantıda göçmen derneklerin ücretli kadrolar çalıştırmak için de bu yolu denebilecekleri belirtildi. Kültür ve Eğitim Derneği (KUBİ) tarafından geçen yıl başlatılan MOND projesi (Migrant*innen Organisationen Netzwerk für Demokratie), Frankfurt ve Rhein-Main Bölgesi’ndeki göçmen dernek ve organizasyonları arasında, demokrasiyi güçlendirmek, demokratik süreçlere katılımı etkinleştirmek, ırkçılığa, antisemitizme, İslamofobi ve ayrımcılığa karşı mücadele etmek amacıyla başlatılmıştı kalıcı bir işbirliği ağı oluşturmayı amaçlıyor. Proje kapsamında eğitim kursları, atölye çalışmaları gibi etkinliklerde demokrasi, anayasa, demokratik katılım, eşitlik ve ayrımcılık konularının yanı sıra göçmen derneklerinin güçlendirilmesi ele alınıyor.

‘FİNANSAL KAYNAK ARAYIŞINDA DESTEK ALIN’

‘Dernek çalışmaları ve projelerinin finansmanı’ hakkında bilgi veren KUBİ Genel Müdür Yardımcısı Anna Latsch, göçmen kuruluşlar için de pek çok finansal kaynak olduğuna dikkat çekti. Derneklerin öncelikle mevcut çalışmaları mı, yeni bir projeyi mi veya kurumlaşmak için mi finansal kaynak istediğine karar vermesi gerektiğini kaydeden Latsch, derneklerin eleman çalıştırmak için de bu yola başvurabileceğini belirtti. Anna Latsch büyük ilgi gören Zoom toplantısında özetle şu bilgileri verdi: “Herhangi bir başvuru yapmadan önce neyi finanse ettirmek istediğinize karar vermiş olmalısınız. Başvurular nasıl yapılır, dilekçemiz için doğru adres neresidir. Bu konularda KUBI veya başka bir kamu yararına çalışan kuruluşa danışabilirsiniz. Frankfurt’ta derneğinizin yönetimiyle bağlantılı finansal kaynak Çok Kültürlülük Dairesi olabilir. Ayrıca Gallus bölgesinde bir binaları var. Dernek lokali olmayanlar etkinliklerini, toplantılarını burada yapabilir. Gençlik Dairesi, gençlik ve çocuklar konulu etkinliklerde işbirliği yapabiliyor. Bonn merkezli Aktion Mensch adlı kuruluşun farklı destek programı var. Örneğin mikro destek kapsamında yeni etkinliklerinizi ve proje sürecinizi 5 bin euroya kadar yüzde yüz finanse edebiliyor. Ayrıca bu kuruluş derneğinizin profesyonelleşmesi için danışma hizmeti de verebiliyor.”

BAKANLIKLAR DA DESTEK VERİYOR

Tam gün çalışanı olmayan kamu yararı statüsü bulunan göçmen derneklerin, Hessen Eyalet Hükümeti’ne küçük etkinlikler veya mini istihdam için başvurabileceğini kaydeden Anna Latsch, “Göçmen derneği’ terimini, doğru bulmasam da başvuru koşulu bu. Zira kim göçmen, kim değil bilmek mümkün değil. Göçmen derneği statüsü için, üyelerinin hepsinin göçmen kökenli olması gerekmiyor. Bakanlık, kamu yararına çalışan derneğin çalışmalarını uyumu kolaylaştıran, eşitlikçi, toplumsal katılıma ve paylaşıma katkıda bulunmasını tanımlıyor. Proje sportif, anne ve babaların eğitim konusunda bilgisini artırma veya bir tartışma etkinliği olabilir. İki üç dernek, diyalog konusunu veya ortak bir konuyu işlebilir. Proje yeni olmalı. İstihdam genelde iki yıllık olur. Kadınlara iş konusunda destek veren beramí adlı kuruluşa da danışma için başvurulabilir veya seminerlerine katılabilirsiniz. Dernek yapısının iyileşmesine yardımcı oluyorlar. Kamu kuruluşları doğrudan size finansal destek sağlayamasa bile vakıflara yönlendirebiliyor. Vakıflar da projelerinizin gerçekleşmesinde büyük destek oluyor” dedi. Ücretsiz Mond bilgilendirme toplantılarının önümüzdeki günlerde de devam edeceği, isteyen göçmen derneğinin katılabileceği kaydedildi.