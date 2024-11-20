‘Göçmen dernekleri köprü görevi görüyor’

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BAVYERA Türk Toplumu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Vural Ünlü’nün hazırladığı 2 günlük program çerçevesinde Almanya’nın çeşitli kesimlerindeki örgütlerden 44 delege 12 yıl aradan sonra Münih’te buluştu. Bavyera eyalet milletvekili Arif Taşdelen (SPD) tarafından da ağırlanan delegeler tarihi binayı gezme fırsatı bulurken, Yabancı Veliler Derneği (AEV) üyeleriyle de tanıştılar. Ayrıca akademik çalışmalarıyla ünlü Tutzing Siyasi Akademi Direktörü Prof. Dr. Ursula Münsch ile de görüş alışverişinde bulundular.

TGD Eş Başkanları Gökay Sofuoğlu ile Aslıhan Yeşilkaya Yurtbay ve delegelerin farklı konuları ele aldıkları etkinliğe Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan ile Bayyera hükümeti uyumdan sorumlu milletvekili Karl Straub ve Prof. Dr. Ursula Münsch de katıldılar. Başkonsolos Erdoğan, Alman makamlarıyla geliştirdikleri güçlü ilişkilerden dolayı TGD’yi kutlarken, Münih’teki organizasyona ev sahipliği yapan Prof. Vural Ünlü’ye teşekkür etti. Karl Straub da yaptığı selamlama konuşmasında, göçmen dernek kuruluşlarıyla ilişkilere son derece önem verdiklerinin altını çizdi. Göçmen kökenli dernek ve cemiyetlerin toplumlar ve yönetimler arasında köprü olduklarını da vurguladı.