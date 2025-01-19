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Göçmen biletine protesto!

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#AVRUPADAN HABER#Afd#Karlsruhe
Göçmen biletine protesto
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2025 16:55

Geçen hafta Almanya’nın Karlsruhe kentinde posta kutularına göçmenlere yönelik bırakılan uçak biletleri aynı şehirde protesto edildi. Binlerce göçmen yanlısı çoğunluğu Alman ırkçı parti AfD’nin tutumunu protesto etti.

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GÖÇMENLERİN öncülük ettiği protesto, “Bizimle birlikte, bize karşı değil” sloganıyla düzenlendi. Göstericiler “AfD seçmek, 1933 gibi bir şey” ve “Nazilerle işbirliği yapılmaz” yazılı pankartlar taşıdı. Polisin 500 kadar göstericinin katılmasını tahmin ettiği alana yaklaşık 5 bin kişi indi. AfD’nin Baden-Württemberg Eyalet Teşkilatı, bu kampanyanın Karlsruhe ilçesi tarafından başlatıldığını açıkladı. Ancak bu hareket, halk arasında büyük tepkiyle karşılandı ve polis, bu kampanyayı “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla soruşturmaya başladı. Almanya için Alternatif (AfD) partisinin seçim kampanyası için kullandığı “Geri Gönderme Biletleri” adlı kampanyanın önümüzdeki günlerde de ülke genelinde, protesto edilmesi bekleniyor.

Göçmen biletine protesto

Göçmen biletine protesto

Göçmen biletine protesto

Göçmen biletine protesto

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#AVRUPADAN HABER#Afd#Karlsruhe

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