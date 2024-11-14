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Göç ve Uyum Meclisi’ne 4 Türk seçildi

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#Almanya#Göç Ve Uyum Meclisi#AVRUPADAN HABERLER
Göç ve Uyum Meclisi’ne 4 Türk seçildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 10:48

Almanya’nın Rheinland Pfalz eyaleti Frankenthal kentinde Göç ve Uyum Meclisi seçimleri yapıldı. Frankenthal Büyükşehir Belediye Başkanı Nicolas Meyer, Göç ve Uyum Meclisi’ne giren üyeleri verdiği resepsiyonla tebrik etti.

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SEÇİMLERİ kazanan üyelere başarılar dileyen Meyer, “Herkes Uyum Meclisi’ni önemsemeli. Sorunları, problemleri ilk bu meclise getirin, görüştükten sonra gerekli yerlere daha sonra iletin” dedi. Yeni dönemde ilk kez meclise girmeyi başaran ve tekrar seçilen üyeleri ayrı ayrı tebrik eden Meyer, Göç ve Uyum Meclisi’nin geçmişte olduğu gibi yine kaldığı yerden çalışmalara devam edeceğini ifade etti. Frankenthal’de seçimlere Internationaler ve Türkiche isimli iki liste ile girildi. Türk listesinden Aşkın Gezici Aygül, Aydın Melehat, İslam Kültür Merkezleri (VİKZ) eğitmeni psikolog Yaşar Bezgin ve İslam Toplumu Milli Görüş’ten (IGMG) Rhein Neckar Saar Bölgesi Basın Yayın Başkanı Mehmet Çalay seçildi.

Göç ve Uyum Meclisi’ne 4 Türk seçildi

Göç ve Uyum Meclisi’ne 4 Türk seçildi

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#Almanya#Göç Ve Uyum Meclisi#AVRUPADAN HABERLER

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