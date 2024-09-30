Göç Senfonisi Münster’i büyüledi

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MÜNSTER Şehir Tiyatrosu’nun tamamen dolan büyük salonunda, şef Thorsten Schmid-Kapfenburg’un yönetimindeki, Türkiye ve Yunanistan’dan iki müzisyenin de katıldığı yaklaşık 80 kişilik Münster Senfoni Orkestrası’nca gerçekleştirilen konser, kısa bir süre önce Köln’deki Almanya prömiyerinde olduğu gibi dakikalarca ayakta alkışlandı. İstanbul’dan Cihan Yurtçu ve Girit’ten Zacharias Spyridakis’in kaval ve kemençe melodileriyle derinlik kazandırdıkları büyük orkestranın çaldığı eserlerden bir bölümü de Atina’dan Ioanna Forti ve besteci Fuat Saka tarafından seslendirildi. Aynı zamanda Münster’deki ‘Çok Kültürlülük Haftası’ kapsamında olan etkinlik, Türkiye Almanya Kültür Forumu, Münster Entegrasyon Konseyi, Çok Kültürlülük Forumu’nun yanı sıra Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) de desteğini aldı. UNHCR adına Birleşmiş Milletler Mültecilere Yardım Derneği’nin Denetleme Kurulu Başkanı Bernhard von Grünberg’in de bizzat katıldığı konseri izleyen müzikseverler arasında sadece Münster ve çevresinden değil, Avrupa’nın çeşitli kentlerinden özel olarak gelenler de yer aldı. Türkiye’nin Münster Başkonsolosu Arif Hakan Yeter de eşiyle birlikte konseri izledi.

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‘YAŞASIN ÇEŞİTLİLİK’

Münster Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen Belediye Başkanı Maria Winkel, Entegrasyon Konseyi Başkanı Maria Adela Salinas ve Şehir Tiyatrosu Genel Müzik Yönetmeni Golo Berg konserden önceki selamlama konuşmalarında, tüm dünyada yaşanan göç ve sığınma dramlarına işaret ederek konserin doğru yer ve zamanda icra edildiğine işaret ettiler. Münster’in 150 farklı ulustan insanların yaşadığı çok kültürlü bir kent olduğunu vurgulayan Belediye Başkan Winkel, “Bu eser tam olarak buraya aittir. Yaşasın çeşitlilik, yaşasın farklılık” dedi. UNHCR adına konuşan Grünberg de Almanya’daki göç tartışmalarını ve bu süreçte özellikle sığınmacılara karşı oluşan atmosferi eleştirirken, yaşanan durumu “kalpsizlik” olarak niteledi. Dünyada halen 120 milyon, Almanya’da 3 milyon sığınmacı olduğunu ve bu insanlara yönelik yardımların giderek azaldığına işaret eden Grünberg, “İnsanların sığınmacı olmanın ne anlama geldiğini anlamaları gerekiyor” diye konuştu.

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İLK OLARAK HARBİYE AÇIK HAVADA ÇIKMIŞTI

Entegrasyon Konseyi Başkanı Salinas da konuşmasında göç konusunda bir senfoni bestelenmesi fikrinin Münster’den çıktığını hatırlattı. Fuat Saka’nın korona salgını günlerinde Münster’de yaşayan arkadaşı Ahmet Yeşilyaprak’ın önerisiyle çalışmaya başladığını, yine Münster’de yaşayan Yunanistan kökenli arkadaşları aracılığıyla da Atina’daki Vangelis Zografos’la tanışıp, bestelenen eserin orkestrasyonunu birlikte gerçekleştirdiklerini belirten Salinas, “Bugün Münster’den Torsten Schmidt-Kapfenburg tarafından yönetilen eserin yakında Afrikalı, Asyalı ya da Güney Amerikalı bir şef tarafından yönetileceğini umuyoruz” dedi. Göç ve sığınma süreçlerinde yaşanan acıların, travmaların ve umutların notalara dökülerek, bir senfoni tarzında dile getirildiği ilk müzikal çalışma olan Göç Senfonisi ‘Karanlık Sular’ (Dark Waters), ilk olarak 2022 yılında İstanbul’da, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda, şef Anastasios Symeonidis yönetimindeki Cemal Reşit Rey Orkestrası tarafından icra edilmişti. Eserin Almanya prömiyeri de yaklaşık üç ay önce Köln Filarmoni Salonu’nda, Ustina Dubitsky yönetimindeki Köln Senfoni Orkestrası (Gürzenich Orkestrası) tarafından gerçekleştirilmişti. Türkiye Almanya Kültür Forumu Sözcüsü Osman Okkan’ın verdiği bilgilere göre, Göç Senfonisi’nin önümüzdeki dönemde Almanya’nın yanı sıra çeşitli Avrupa kentlerinde de, oralardaki senfoni orkestralarının katılımıyla gerçekleştirilecek konserlerle icra edilmesi için çalışmalar sürüyor.

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