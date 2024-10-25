Göç konusunda eyaletler arasında çatışma sürüyor

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MUHAFAZAKÂR yönetimlerin liderliğini yaptığı eyaletler, göç konusunda daha katı adımlar atılmasını talep etti. Buna karşılık, SPD ve Yeşiller partilerinin önderlik ettiği eyaletler ise mevcut yasaların çerçevesinde hareket edilmesi gerektiğini savundu ve Alman sınırlarında göçmenlerin geri çevrilmesi taleplerini reddettiler. Bavyera Eyaleti Başbakanı ve CSU Genel Başkanı Markus Söder, “Gerçek bir göç değişimi” çağrısında bulundu. Asıl ihtiyaçlarının sınırda geri çevirme uygulaması olduğunu ifade eden Söder, iltica hakkının yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Baden-Württemberg Başbakanı Winfried Kretschmann (Yeşiller) ise bu yaklaşıma karşı çıkarak, “Düzensiz göçü sınırlandırmalı, iş gücü piyasasında düzenli göçü kolaylaştırmalıyız” açıklamasını yaptı ve tüm adımların anayasal ve Avrupa düzenine uygun olması gerektiğini vurguladı.

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AVRUPA HUKUKUNA BAĞLI KALINMALI

Bremen Belediye Başkanı Andreas Bovenschulte (SPD) de Avrupa hukukuna bağlı kalınması gerektiğine dikkat çekti. Bovenschulte, göçün yönetilmesinin ve düzensiz göçün durdurulmasının önemli olduğunu, ancak bu işlemlerin mevcut hukuk düzenine uygun bir şekilde yapılması gerektiğini ifade etti. Saksonya Başbakanı Michael Kretschmer (CDU) ise göçmenler için bir üst sınır getirilmesi çağrısını yineledi ve Almanya’nın son on yılda kapasitesini aştığını vurguladı.

YAYINCILIK SEKTÖRÜNDE REFORM...

Öte yandan toplantıda kamu yayıncılığının geleceği de ele alındı. Eyalet liderleri, yayıncılık sektöründe reform yapılması gerektiği konusunda ortak görüş belirtse de, reformun finansmanı ve yayın vergisinin artırılması konularında görüş ayrılıkları devam ediyor. Kamu Yayincilik Komisyonu, 2024 yılı itibarıyla yayın vergisinin aylık 18,94 Euro’ya çıkarılmasını önerdi. Ancak CSU lideri Markus Söder ve Saksonya-Anhalt Başbakanı Reiner Haseloff (CDU) bu artışı reddetti. Konferansın ev sahibi Saksonya Başbakanı Kretschmer, kamu yayıncılığının güvenilir olduğunu belirterek, asıl sorunun maliyetler olduğunu söyledi.