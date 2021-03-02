Global Veliler Derneği’ne sekizinci kez ödül

GLOBAL Dernek Başkanı Eddie Kayiira, 3 bin euroluk sembolik çeki, Nürnberg Belediye Başkanı Marcus König ve Ödül Jürisi Başkanı Dr. Siegfried Grillmeyer’in elinden aldı. Kayiira yaptığı kısa konuşmasında “Çocuklarımıza, gençlerimize yönelik yaptığımız çalışmalarımızın karşılığı olarak uyuma katkı ödülünün 13 aday arasında sekizinci defa bize verilmesinden anlaşılıyor ki doğru yolda hizmet vermekteyiz. Ödülü bize layık gören jüri üyelerine teşekkür ediyorum” dedi. Nürnberg Belediyesi ve Eğitim Daire Başkanlığı ile birçok çalışmalar yaptıklarını söyleyen Kayiira, “Müslüman, Hıristiyan ve Yahudilerin birlikte bir arada uyum içinde yaşabileceklerini göstermek için çaba sarf etmekteyiz” diye konuştu.





‘KÖPRÜ GÖREVİ ÜSLENDİK’

Global Veliler Derneği’nin kurucusu ve Onursal Başkanı Celalattin Avcı da, “Derneğin vizyonunun din, dil ve ırk ayrırımı yapmadan özellikle yabancı uyruklu çocuklarımıza yönelik eğitim, öğretim alanında hizmet vermek ve mesleki bilgileri geliştirmek konsunda danışmanlık yapmaktır. Veliler, öğrenciler ve eğitimciler arasında köprü görevini de üstelenen derneğimiz, Almanca dilini iyi bilmeyenlere de yardımcı olmaktadır.

Derneğimiz tarafından hazırlanan 20 proje arasında yer alan, radikalizm ile mücadele, bilgisyar kursları, dil kursları, korona süresince derslere yardımcı kurslar hizmet konusunda önceliklerimiz arasındadır” dedi. Global Veliler Derneği’nin ödül töreninde, Nürnberg Büyük Şehir Belediye Başkanı Marcus König, Nürnberg SPD Belediye Meclis Üyesi Diana Liberova, Ödül Jürisi Başkanı Dr. Siegfried Grillmeyer ve Nürnberg Uyum Meclis Başkanı İlhan Postaloğlu hazır bulundu.