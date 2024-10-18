Global Veliler Derneği 20. yılını coşkuyla kutladı

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KUTLAMAYA, Dernek Başkanı Eddie Kayiira, Başkan Yardımcısı Tuğçe Mago, Global Genel Müdürü Mehmet Yılmaz, Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König, Nürnberg Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği adına öğretmen Ahmet Şirin, Belediye Meclis Üyesi Aynur Kır, Uyum ve Sosyal İşler Başkanı Diana Liberova, Nürnberg Türk-Alman İşadamları Dernek Başkanı Dr. Ali Aydın ile çok sayıda veli ve öğrenci katıldı. Global Veliler Derneği Başkanı Eddie Kayiira, konuşmasında derneğin kuruluş sürecini ve gelişimini anlattı. Kuruculardan ve şimdiki Onursal Başkan Celalettin Avcı’nın 7 yıl önce kendisine yol açtığını belirten Kayiira, derneğin bugün uluslararası projelere imza atar hale geldiğini ve 20 yıldır olduğu gibi eğitim ve uyum alanındaki çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini vurguladı. “Dil, din ve ırk ayrımı yapmadan hizmet veriyoruz. Nürnberg Belediyesi ve Eğitim Daire Başkanlığı ile birçok başarılı projeyi hayata geçirdik” diyen Kayiira, derneğin aldığı önemli ödülleri de şöyle sıraladı: Lina Schnedier Preis (2016), Gutes Beispiel BR Bayern (2019), Interkultureller Preis Stadt Nürnberg (2020), Bayerischer Integrationspreis (2021), Förderpeny ve Charivari Spendenaktion (2023).

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‘ÇOCUKLARIMIZ GELECEĞİMİZ’

Başkan Yardımcısı Tuğçe Mago, Global Veliler Derneği’nin 2004 yılında Celalettin Avcı ve Musa Tamer gibi velilerin girişimiyle derslerinde zorlanan öğrencilere uygun fiyatlı kurslar sunmak, veliler, öğrenciler ve eğitimciler arasında bir köprü kurmak için kurulduğunu belirtti. “Din, dil ve ırk ayrımı yapmadan, özellikle yabancı uyruklu çocukların eğitimine destek vermeyi ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Radikalizmle mücadele, bilgisayar ve dil kursları, derslere yardımcı kurslar önceliklerimiz arasında” diyen Mago, Nürnberg Uyum Meclisi tarafından verilen Interkultureller Preis Ödülü’nün, bu kapsayıcı çalışmaların bir göstergesi olduğunu vurguladı.



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BAŞARILI ÇALIŞMALARA DESTEK DEVAM EDECEK

Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König, etkinlikte yaptığı konuşmada, Global Veliler Derneği’nin başarılı projelerle çocukların ve öğrencilerin hayatına dokunduğunu belirtti. König, “Şehrimizin böyle gönüllü çalışanlara ihtiyacı var. Global’ın birçok çocuğun başarısına katkı sağladığını görmek mutluluk verici” dedi. Eğitim ve uyumun önemine vurgu yapan König, “Yurt dışından gelenlerin Almanca öğrenmesi eğitimde başarı, uyumda kolaylık sağlar. Nürnberg, farklı kültürlerin bir arada uyum içinde yaşadığı bir şehir. İyi projeler geliştiren ve uyuma katkı sağlayan kuruluşlara gereken desteği vermeye devam edeceğiz” diyerek kurucular Celalettin Avcı ve Musa Tamer’e teşekkür etti.



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ÖDÜLLER, SERTİFİKALAR VERİLDİ

Etkinlikte, dernek kurucuları Celalettin Avcı ve Musa Tamer’e plaket takdim edilirken, kurslara katılarak başarılı olan öğrencilere sertifikaları verildi. Kutlamaya, KUD Mlados SG Nürnberg çocuk folklor grubunun gösterisi ve Trigane müzik grubunun performansı damga vurdu. Dokur Catering’in hazırladığı yiyecek ve içecekler davetlilere ikram edildi.