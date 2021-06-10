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Avrupa
Ali MERCİMEK / MÜNİH
Haber Giriş: 10.06.2021 - 12:19 | Son Güncelleme:

Gizli favori: TÜRKİYE

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Gizli favori: TÜRKİYE

Yarın İtalya-Türkiye karşılaşması ile başlayacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası hakkında konuşan Almanya'nın eski millilerinden ve Hertha Berlin Direktörü Fredi Bobiç, şampiyonanın gizli favorisinin Türkiye olduğunu söyledi.

Gizli favori: TÜRKİYE

Stuttgart gazetesine konuyla ilgili bir demeç veren ünlü futbol otoritesi, “Türkler çok enteresan bir takım kurdu. Defansı komple Premier League'te oynuyor. Benim favorim Türkiye' dedi.
Gizli favori: TÜRKİYE

Diğer yandan Almanya'nın 'Ölüm Grubu'nda olduğunu söyleyen Bobiç, “Bir yanda dünya şampiyonu Fransa, diğer yanda Avrupa şampiyonu Portekiz var, gruptan sıyrılırsa final oynama şansı yüksek” ifadelerine yer verdi.

Bobic, bu durumda Türkiye ile Almanya'nın final yolunda karşılaşma ihtimali olduğuna dikkat çekti. 1971 doğumlu Hırvat kökenli Fredi Bobiç futbol kariyerinde başta Alman milli takımı olmak üzere Stuttgart, Dortmund, Hannover ve Hertha Berlin gibi Alman birinci lig takımlarında top koşturmuştu.

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