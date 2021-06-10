Gizli favori: TÜRKİYE



Stuttgart gazetesine konuyla ilgili bir demeç veren ünlü futbol otoritesi, “Türkler çok enteresan bir takım kurdu. Defansı komple Premier League'te oynuyor. Benim favorim Türkiye' dedi.

Diğer yandan Almanya'nın 'Ölüm Grubu'nda olduğunu söyleyen Bobiç, “Bir yanda dünya şampiyonu Fransa, diğer yanda Avrupa şampiyonu Portekiz var, gruptan sıyrılırsa final oynama şansı yüksek” ifadelerine yer verdi.

Bobic, bu durumda Türkiye ile Almanya'nın final yolunda karşılaşma ihtimali olduğuna dikkat çekti. 1971 doğumlu Hırvat kökenli Fredi Bobiç futbol kariyerinde başta Alman milli takımı olmak üzere Stuttgart, Dortmund, Hannover ve Hertha Berlin gibi Alman birinci lig takımlarında top koşturmuştu.

