Gizli belgeler hangi bakanlıktan çıktı?

AVUSTURYA haber portalı Oe24.at’nin haberine göre; Avusturyalı bir diplomatla bağlantıya geçen ‘Kimyasal Silahlar Yasaklansın Örgütü’ (OPCW), Marsalek’in sözünü ettiği gizli belgelerdeki barkodun Avusturya’ya ait olduğunu söyledi. Bunun üzerine üç bakanlıktan şüphelenen Avusturya, gizli belgelerin bulunduğu Dışişleri, Savunma ve Ekonomi Bakanlığı hakkında soruşturma başlattı. Dışişleri ve Savunma Bakanı aşırı sağcı FPÖ partiliydi. Nowitschok sinir gazıyla İngiltere’de eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Julia saldırıya uğramıştı. Merkezi Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan ‘Kimyasal Silahlar Yasaklansın Örgütü’ (OPCW) tarafından saldırıyla ilgili hazırlanan gizli belgelerde suikastta kullanılan Nowitschok zehrinin formülü de bulunuyordu.

KAYIPLARA KARIŞTI

Kırmızı bültenle aranan ve nerede saklandığı bilinmeyen Marsalek’in, Rus gizli servisi GRU’nun kontrolü altında Moskova’nın batısındaki bir yerde tutulduğu iddialarını Rusya yalanladı. Wirecard şirketinin 1.9 milyar Euro’yu mevcut olmadığı halde bilançosunda gösterdiği ortaya çıkınca Marsalek kayıplara karıştı, şirket iflasını verdi ve CEO Markus Braun tutuklandı. Münih Savcılığı şirket hakkında soruşturma yürütüyor. Skandal nedeniyle Almanya Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz ile Ekonomi Bakanı Peter Altmaier de zorda. İki bakan da şirketin bilançosunu denetlemede büyük ihmalleri bulunmakla suçlanıyor.