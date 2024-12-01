Giresunspor’a Almanya’dan kongre çağrısı

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“GİRESUNSPOR doğru yönetilmediği için göreve talip olduk. Aralarında Almanya’da yaşayan bir grup arkadaşımızın da olduğu Giresunspor Sevdalıları ile Avrupa’dan ışığı yaktık, geliyoruz. Yaklaşık yirmi kişilik yönetim kurulu listemiz hazır, mevcut yönetimi olağanüstü kongreye çağırıyoruz. Giresunspor’un düştüğü durum üzücü, birileri bunun hesabını vermeli. Kimler bu kulübe ne kötülük yaptıysa, hesabını da vermesini istiyoruz. Hiç kimsenin endişesi olmasın, Giresunspor’u yeniden ayağa kaldıracak bir ekiple yönetime adayız. Dolayısıyla mevcut yönetimi kongreye çağırıyoruz, Giresunspor’un gerçek sevenlerinin desteğiyle kulübümüze hizmet etmeye talibiz. Giresunspor’u düze çıkartacak projelerimizi hayata geçirebilmemiz için şehrimiz Giresun ve Giresunspor taraftarının desteğine ihtiyacımız var. Giresunspor’u büyük bir sevgiyle takip etmenin yanı sıra eski bir yöneticisiyim. Giresunspor’un düşürüldüğü bu duruma üzüldüğümüz ve buna da seyirci kalmak istemediğimiz için elimizi taşın altına koymaya hazırlandık. Mevcut yönetim, olağan üstü kongre kararı alıp takvimi işletmeli ve Giresunspor için faydalı bir iş yapmalı.”

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YILLARCA YÖNETİMLERDE BULUNDUM

“Almanya’dan Giresun için yaptıklarımız, yine Giresunspor için yapacaklarımızın teminatıdır. Uzun yıllardır Almanya’da yaşıyorum, burada farklı Türk futbol kulüplerinde yöneticilik yaptım. Yeterli tecrübeye sahip olduğumu düşünüyorum. Gerçek Giresunspor sevdalıları, şeffaf bir yönetim kuracağımıza ve Giresunspor için en doğru adımları atacağımızdan emin olabilirler. Yol haritamız ve Giresunspor için planladığımız projelerimizi, 15-28 Aralık arası Giresun’da düzenlemeyi düşündüğümüz basın toplantısında açıklayacağız.”