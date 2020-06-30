Giremeyecekleri maç için 940 kilometre yol gittiler

TFF 1. Lig’in 31. haftasında bu akşam saat 20.00’de Giresunspor ile karşılaşacak olan Bursaspor’da taraftarlar, ilginç bir olaya imza attı. Pandemi sebebiyle maçların seyircisiz oynanıyor olmasına rağmen yeşil-beyazlı 3 taraftar, Giresun deplasmanına gitti.

Stada alınmayacak olan Bursasporlu futbolseverlerin, takımın kaldığı otele giderek, oyunculara moral ve destek vereceği öğrenildi.