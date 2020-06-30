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Haber Giriş: 30.06.2020 - 14:52,Son Güncelleme:

Giremeyecekleri maç için 940 kilometre yol gittiler

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Giremeyecekleri maç için 940 kilometre yol gittiler
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Bursasporlu taraftarlar, oyunculara moral vermek için Giresun deplasmanına gitti.

TFF 1. Lig’in 31. haftasında bu akşam saat 20.00’de Giresunspor ile karşılaşacak olan Bursaspor’da taraftarlar, ilginç bir olaya imza attı. Pandemi sebebiyle maçların seyircisiz oynanıyor olmasına rağmen yeşil-beyazlı 3 taraftar, Giresun deplasmanına gitti.

Stada alınmayacak olan Bursasporlu futbolseverlerin, takımın kaldığı otele giderek, oyunculara moral ve destek vereceği öğrenildi.

Giremeyecekleri maç için 940 kilometre yol gittiler

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