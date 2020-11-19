Giffey’in doktorasıyla başı belada!

ÜNİVERSİTE yönetimi tezin içeriğinin incelenmeyeceğini sadece ilk incelemenin kurallara uygun olup olmadığının araştırılacağını açıkladı. Üniversite yönetimi, incelemenin bu sömestrin sonuna kadar tamamlanacağını belirtti. Geçen yıl ortaya atılan iddialarla Bakan Giffey, doktora tezinde intihaller yapmakla suçlanmış bunun üzerine üniversite yönetimi tezi incelemişti. Yapılan ilk inceleme, doktora tezinde intihal yapılmadığını fakat tez yazılırken yeteri kadar özen gösterilmediğini ortaya koymuştu.

YEREL POLİTİKA YAPACAK

Giffey, gelecek yıl yapılacak federal seçimlerde milletvekili adayı olmayacak. Federal düzeyde politika yapmak yerine Berlin’de yerel politika yapacağını açıklayan Giffey, Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Berlin Eyalet Başbakan adayı olmak istiyor. Giffey seçim süresince doktorasıyla ilgili spekülasyonları önlemek amacıyla unvanından vazgeçtiğini açıklamıştı.