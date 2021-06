Gidişte ve dönüşte farklı kurallar

SALGINLA başarılı bir mücadele veren Avusturya, diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi yeni normale dönmeye başladı. Koronavirüs vakaları oldukça azaldı. İyileşenlerin ve aşı olanların sayısı hızla artıyor. Günlük hayatta bunun verdiği rahatlık hissedilmeye başlanmış. Kapalı yerlerde maske takma mecburiyeti var. Yol üstü konaklama tesisleri normal faaliyetlerine devam ediyor. Kafeler ve restoranlar belirli kısıtlamalarla açık. Günlük ve ani gelişmelere göre yeni kararlar alınabiliyor. Güncellemeleri devamlı takip etmekte fayda var. Avusturya’dan transit geçişlerde ve bu ülkede yaşayan veya bu ülkede konaklayacak kişilere göre değişik uygulamalar söz konusu. Avusturya’dan transit geçişlerde son on gün içinde riskli bölgelerde bulunmadıysanız herhangi bir kısıtlama yok. Riskli bölgelerde bulunanların transit geçişlerini 12 saatte tamamlamaları gerekiyor. Avusturya Schengen bölgesinde olmasına rağmen ülkeye giriş ve çıkışlarda sınır kontrolleri var. Ülkede ne kadar kaldığınız buralarda kontrol edilmese de kurallara uymakta fayda var.

DÖNÜŞTE DİKKATLİ OLUN

Son on günde riskli bölgelerde bulunmayan kişilerin ülkede kalmasında ve konaklamasında hiçbir kısıtlama yok. Özellikle Türkiye’den dönüşlerde uymanız gereken bazı kurallar var. Avusturya’da yaşıyorsanız veya Avusturya’da konaklayacaksanız, aşağıdaki şartları yerine getirenlere artık karantina mecburiyeti yok. Ülkeye girmeden önce internet üzerinden ülkeye giriş formunu doldurma zorunluluğu var. Son altı ayda Kovid-19 geçirdiyseniz veya her iki aşınızı yaptırmanızın üzerinedn 14 gün geçtiyse, karantinaya girmiyorsunuz. Bu konuyla ilgili resmi belgeleri ülkeye giriş formunda siteye yüklemeniz gerekli. Aşı olmadıysanız veya Kovid-19’a yakalanmadıysanız, bu ülkede yaşayan ve konaklayacak kişilere test mecburiyeti var. Ülkeye girişten 48 saat önce yapılmış hızlı antijen veya 72 saat öncesinde yapılmış PCR negatif test sonuçlarını ülkeye giriş formuyla birlikte beyan etmeniz gerekiyor. SINIRLARDA KONTROL VAR

Avusturya, Schengen bölgesinde olmasına rağmen sınırda kontroller yapıyor. Almanya, Slovenya ve Macaristan üstünden ülkeye giriş ve çıkışlarda kontrol noktaları var. Bu da trafiğin yoğun olduğu günlerde uzun beklemelere neden olabiliyor. Asker ve polis her geçen aracı tek tek inceliyor. Yukarıda saydığımız koronavirüs uygulamalarını takip ve kontrol yetkileri var. Kurallara uymayanlara ağır yaptırımlar ve cezalar söz konusu. Avusturya’ya giriş yapmadan önce güncel gelişmeleri ve son kararları kontrol etmenizde var. Avusturya otoyollarında aksine bir işaret olmadığı sürece hız limiti 130 km/h. Çok sayıda radar var. Özellikle tünel giriş ve çıkışlarında gösterilen hız limitlerine uyun. Cezalar oldukça yüksek ve adrese gönderiliyor. Tatil dönüşü posta kutunuzda yüksek ceza makbuzları bulmak istemiyorsanız, her şeyden önemlisi kendinizin ve sevdiklerinizin güvenliğini düşünüyorsanız, hız limitini aşmayın ve trafik kurallarına uyun.

VİNYET ALMAYI UNUTMAYIN

Avusturya otoyollarını kullanmak için vinyet mecburiyeti var. On günlük Avusturya otoyol vinyet bedeli 9.50 euro. Vinyeti mutlaka şöför tarafına veya dikiz aynasının arkasına tam yapıştırın. Sağ taraftaki veya tam yapıştırılmayan vityetler için ceza var. Vinyet almanıza rağmen Avusturya’da iki yerde tünel ücreti ödüyorsunuz. 6 bin 400 metre uzunluğundaki Tauern ve 5 bin 300 metre uzunluğundaki Katschberg tünellerinin geçiş ücretinin toplamı 12.50 euro ve gişede ödeniyor. Avusturya’yı, Slovenya’ya bağlayan 7 bin 800 metre uzunluğundaki Karawanken tünelinin geçiş ücreti ise 7.60 euro.

YOL AYRIMLARINA DİKKAT

Avusturya’da çok sayıda yol ayrımı var. Güzergâhınızı mutlaka önceden belirleyin. Almanya’dan Avusturya’ya girişte Macaristan yol ayrımı var. En kısa yol olan Slovenya güzergâhı için Villach istikametini takip etmek gerekiyor. Maribor, Graz ve Passau istikâmetleri ise orta ve Kuzey Avrupa’dan gelenlerin tercihi. Gemi ile gitmek isteyenlerin ise İtalya yönünü takip etmeleri gerekiyor.

HER YERDE RADAR VAR

Avusturya’da adım başı radar var. Yeni kurulan radarlar aracınızı arkadan çekiyor. Bu radarları önceden görmeniz neredeyse imkânsız. Özellikle tünel giriş ve çıkışlarında radarlar artıyor. Tünellerde hız limiti saatte 80 km veya 100 km. Trafiğin yoğun olduğu günlerde tünellerdeki trafik sıkışıklığını engellemek için trafik lambaları devreye girebiliyor



VİNYETİ DOĞRU YERE YAPIŞTIRIN

Avusturya’ya girişte vinyet almayı unutmayın. Vinyetizi arkasında gösterildiği gibi doğru yere yapıştırın. Yanlış yere yapıştırılan vinyetler kabul edilmiyor. Cezası 250 eurodan başlıyor.

Koronavirüs kurallarını en çok hissetiğim ülke Avusturya oldu. Avusturyalılar nedeniyle çok hassas. Hijyen ve sosyal mesafe kurallarını ciddiyetle uyguluyorlar ve bunu sizden de bekliyorlar. Eğer yapmazsanız hemen uyarıyorlar. Kendiniz ve sevdikleriniz için hijyen ile sosyal mesafe kurallarına uyun.

ÖNEMLİ ADRES VE TELEFONLAR

T.C. Viyana Büyükelçiliği Adres: Prinz Eugen Strasse 40, 1040-Wien

Telefon: + 43 1 505 73 38 (4 hat)

Acil durum telefonu: +43 660 1525357

e-mail: botschaft.wien@mfa.gov.tr

T.C. Bregenz Başkonsolosluğu: +43 5574 42 083

T.C. Salzburg Başkonsolosluğu: +43 662 44 21 33

Araç arızasında Avusturya Otomobil Kulübü ÖAMTC. Tel: 120

Polis: 112 veya 133.

İlk yardım: 144

İtfaiye: 122

AKARYAKIT FİYATLARI

Dizel: 1.19 euro

Süper benzin: 1.25 euro.

AVUSTURYA

* AB üyesi ve Schengen bölgesinde.

* Para birimi euro.

* Avrupa’dan gidişlerde kısıtlama yok. Türkiye’den dönüşte transit geçme mecburiyeti var.

* Türkiye’den dönüşlerde, eğer bu ülkede yaşıyorsanız 72 saat öncesinden dijital giriş kayıt formunu doldurma mecburiyeti var.

* Türkiye’den dönüşlerde, en az 14 gün önce her iki doz aşınızı da olduğunuza dair aşı karnesi veya son altı ayda Kovid-19 geçirdiğinize dair resmi bir belge ile giriş yapabilirsiniz.

* Türkiye’den dönüşlerde, yukarıdaki şartları yerine getiremeyenlerin, 48 saatlik antijen veya 72 saatlik PCR negatif test sonucunu beyan etmesi mecburi.

* Vinyet mecburi.

* Vinyetenizi şoför tarafına veya dikiz aynası arkasına yapıştırın.

* Tüneller ücretli.

* Hız limitlerine uyun.

* Radar kontrolü çok.

* Cep telefonu yasak.

* Cezalar adresinize gönderiliyor. SLOVENYA’DA SINIRLARDA SIKI KONTROL VAR

Slovenya Schengen bölgesi giriş ülkesi olması nedeniyle sınırlarda sıkı kontrol var. Evrakları eksik ve yanlış olanların giriş ve çıkışına kesinlikle izin verilmiyor. Ülkeye et ve süt ürünleri sokmak yasak. Herkesin sadece iki paket sigara hakkı var.

SLOVENYA, küçük bir ülke olmanın verdiği rahatlıkla koronavirüs salgını sonrası normale dönen ilk ülkelerden. Günlük vaka ve toplam hasta sayıları oldukça düşük. Ülkede bütün işletmeler açık. Sosyal mesafe kurallarına uyarak müşterilerine açık ve kapalı alanlarda bazı kısıtlamalar ile hizmet vermeye başladılar. Sadece kapalı alanlarda maske mecburiyeti var. Sosyal mesafe ve hijyen kuralları itina ile uygulanıyor. Salgına karşı başarılı mücadelesinden ödün vermek istemeyen Slovenya yönetimi, bütün Avrupa ülkelerinden karayolu ile gelenlere transit geçiş mecburiyeti uyguluyor. Eğer bu ülkede konaklayacaksanız aşı belgesi, Kovid-19 geçirdiğinize dair belge veya negatif test sonuçlarından birini ibraz etmeniz gerekiyor. Genelge ile uygulamadaki farklılık burada da var. Giriş ve çıkışlarınız kontrol edilmiyor. Tavsiyemiz bu ülkeden geçişinizi on iki saatte tamamlamanız.

ET VE SÜT ÜRÜNLERİ YASAK

Slovenya Schengen bölgesi giriş ülkesi. Sınırlarda kontroller oldukça yoğun. Evrakları eksik veya yanlış olanların giriş ve çıkışlarına kesinlikle izin verilmiyor. Gümrük polisleri herkesin evraklarını itina ile kontrol ediyor. Mevzuatların uygulanması konusunda oldukça hassas davranıyorlar. Gümrük memurları neredeyse ülkeye giriş yapan her arabayı kontrol ediyor. Ülkeye et ve süt ürünleri sokmak kesinlikle yasak. Herkesin sadece iki paket sigara hakkı var. Günlük kullanım fazlası ticari eşya konusunda AB kurallarını itinayla uyguluyorlar. VİNYETE VE RADARA DİKKAT

Slovenya otoyollarını kullanabilmek için vinyet mecburiyeti var. Yedi günlük vinyet bedeli bu sene 15 euro. Vinyetinizi şoför tarafına veya dikiz aynası arkasına yapıştırın. Elektronik okuyucular, polis ve sınır görevlileri vinyet kontrolü yapıyor. Otoyolda vinyetsiz araç kullanmanın cezası 300 eurodan başlıyor. Slovenya, tamamı otoyol toplam 185 km. Çok sayıda sabit radar var. Otoyollarda aksine bir işaret olmadığı sürece hız limiti 130 kmh. Hız sınırlamalarına ve trafik kurallarına uyun. Cezalar oldukça ağır ve adresinize gönderiliyor. Evraklarınızı önceden kontrol edin

‘Sıla Yolu’ güzergâhında Slovenya’yı kullanacakları evrak konusunda uyaran Lübliyana Büyükelçisi Aylin Taşhan, şunları söyledi: “Eksik ve zamanı geçmiş evraklar konusunda Sloven sınır yetkilileri AB yasalarını uygulamakta son derece hassas davranıyor. Vatandaşlarımız yola çıkmadan önce kendilerinin ve birlikte yolculuk yaptıkları kişilerin evraklarını, geçerlilik tarihlerini dikkati bir şekilde kontrol etsinler. AB gümrük mevzuatı da Sloven sınırlarında sıkı bir şekilde uygulanıyor. Et ve süt mamullerinin ülkeye girişi kesinlikle yasak. Günlük kullanım dışında değerlendirilecek ziynet ve ticari eşyalarda katı bir uygulama söz konusu. Acil durumlarda büyükelçiliğimiz yasalar çerçevede her türlü yardımı yapmaya hazırdır. +386 30 738 928 numaralı acil hizmet hattımızdan 24 saat bize ulaşabilirler.”

Slovenya sınır görevlileri ülkeye giriş ve çıkış yapan herkesi çok sıkı kontrol ediyor. Özellikle Türkiye’den dönüşlerde Hırvatistan-Slovenya sınırı Obrezje de trafiğin yoğun olduğu günlerde uzun bekleme süreleri olabilir.

Slovenya’da araç farlarının 24 saat açık olması mecburi. Boyu 150 cm.’den küçük çocuklar için çocuk koltuğu şart. Araçta yolcu sayısı kadar reflektörlü yelek, üçgen reflektör ve ilk yardım çantası bulundurmak zorunlu.

ÖNEMLİ ADRES VE TELEFONLAR

T.C. Ljubljana Büyükelçiliği Adres: Livarska ulica 4, 1000 Ljubljana

Telelefon: + 386 1 236 41 50 veya 51

Acil durum telefonu: +386 30 738 928

e-mail: embassy.ljubljana@mfa.gov.tr

Polis: 113

İlk yardım: 112

İtfaiye: 112

Slovenya Otomobil Kulübü AMZS: 1987

Trafik danışma numarası: +386 1 530 53 00

AKARYAKIT FİYATLARI

Dizel: 1.24 euro

Super Benzin: 1.19 euro

SLOVENCE SÖZLÜK (Türkçe okunuşuyla)

Dober dan: İyi günler

Dobro yutro: Günaydın

Doviçenya: Hoşçakalın

Hvala: Teşekkürler

Voda: Su

Kruh: Ekmek

Kava: Kahve

Yedan: bir

Pomoç: imdat

Messo: Et

Teleçe messo: Dana eti

Goveçe messo: Sığır eti

Yaneçe messo: Kuzu eti

Pleçe messo: Piliç

SLOVENYA;

* AB üyesi ve Schengen bölgesinde.

* Para birimi euro.

* Avrupa’dan gidişlerde kısıtlama yok. Türkiye’den dönüşte transit geçme mecburiyeti var.

* Vinyet mecburi.

* Vinyetenizi şoför tarafına veya dikiz aynası arkasına yapıştırın.

* Schengen bölgesi giriş kapısı olması nedeniyle sınırlarda kontroller sıkı.

* Türkiye’ye gidiş yönünde euro ile son defa benzin almayı unutmayın.

* Radar kontrolü çok.

* Sadece iki paket sigara hakkınız var.

* Hayvansal ürünler ve sütlü mamüllerin ülkeye girişi kesinlikle yasak.

* Cezalar adresinize gönderiliyor.