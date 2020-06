Gidişte beyanname şart, dönüşte sıkı kontrol var

BULGARİSTAN, şu an Türkiye’ye açık tek giriş ve çıkış kapısı. Yunanistan korona krizi nedeniyle kapanan Türkiye kapılarını henüz açmadı. Türkiye-Yunanistan arasında sınır kapılarının açılması için görüşmeler sürüyor. Bulgaristan 1 Haziran’dan itibaren AB ülke vatandaşları ve bu ülkelerde yaşayan yabancılar için tekrar seyahate açıldı. Karantina şartı yok. Sınırda korona nedeniyle sıkı kontrollerin yanında sağlık incelemesi de yapılabiliyor. Kapıda Türkçe hazırlanmış bir beyanname doldurtuyorlar. Beyannamede “Korona belirtilerim yok”, “Bir korona hastasıyla son 14 gün içinde temasım olmadı”, “Karantinaya alınmadım” ve “Koronanın riskleri konusunda bilgi sahibiyim” yazan maddelerin altına imza atıyorsunuz. Sınırlardan geçişte kayda değer bir engel yok. Bulgaristan, korona krizini hafif yaşayan ülkelerden. En etkili olduğu kentler Sofya ve Filibe (Plovdiv). 60 yaş altındakiler için sabah 08.30 ile 10.30 arası her gün eczane ve süpermarketlere giriş yasağı var. Kamu ulaşım araçları, eczaneler ve kapalı mekanlarda maske şartı bulunuyor. Korona önlemleri 15 Temmuz’a kadar geçerli.

BEKLEMEDEN GEÇTİM

Kalotina Sınır Kapısı’na girişte pasaport kontrolünde doldurup imzalamam gereken Türkçe yazılı beyannameyi verdiler. Beyannameyi doldurduktan sonra hiç beklemeden giriş yaptım. Dönüş yolunda sınırda sıkı tedbirler var. Bütün evraklarınız tek tek kontrol ediliyor. Polisin, gerek görmesi halinde sizi sağlık kontrolüne gönderme yetkisi var. Schengen turistik vizesine sahip Türk vatandaşlarının ülkeye girişleri yasak. Her ülkede kararlar ve uygulamalar korona krizindeki güncel duruma göre çabuk değişebiliyor. Ülkeye kamuya açık alanlarda maske takmak sadece tavsiye ediliyordu. Ancak üç ayda 3 bin 500 vaka görülen ülkede son bir hafta içinde 500’ün üzerinde kişinin virüse yakalanması üzerine, 23 Haziran’da yayımlanan yeni bir genelgeyle maske mecburiyeti getirildi. Gümrük kapılarında, benzin istasyonları ile toplu mola alanlarında maskenizi mutlaka takın.

Bulgaristan’ın nüfusu 7 milyon. Bugüne kadar toplam 4 bin 625 vaka kaydedildi. 216 insan hayatını kaybetti. 100 bin nüfus başına düşen vaka sayısı 65.8. Ölüm oranı yüzde 3.1. Virüsün bulaşma oranı ise 2’nin üzerinde.



DİKKATLİ OLUN, GAZA BASMAYIN

Bulgaristan otoyollarını kullanmak için vinyet mecburi. Sınır kapılarında, pasaport kontrolünden sonra vinyet gişeleri var. Bir haftalık vinyet bedeli 15 leva (8 Euro). Cama yapıştırılan vinyet yok. Bilgileriniz sisteme işleniyor ve size belgesini veriyorlar. Bu belgeyi iyi muhafaza edin çünkü kontrollerde göstermeniz isteniyor. İnternet üzerinden vinyet almayı pek tavsiye etmiyorum. Sistem bazen takılıyor veya yanlışlıklar oluyor. Kalotina Sınır Kapısı’ndan Sofya’ya kadar olan 60 km’lik yolda inşaat çalışmaları devam ediyor. Yolun bu kısmında dikkatli olun. Sofya’dan, Türkiye sınırına kadar olan 300 km’nin tamamı otoyol. Hız sınırı 130 km. ve radarlar var. Genellikle de benzin istasyonlarının önünde. Dikkatli olun ve hedefe az kaldı diye gaza fazla basmayın.





SON DURUMU İNTERNETTEN ANLIK PAYLAŞIYORUZ

Sofya Büyükelçiliği Müsteşarı Erman Topçu: Türkiye’nin Avrupa’ya açılan tek kara sınır kapısı Bulgaristan. Korona salgını sürecinde iki komşu ülke Bulgaristan ile Türkiye arasında koordineli bir çalışma yürütülüyor. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması yönünde gerekli bütün çalışmalar yapılmaktadır. Korona kısıtlamalarını ve alınan yeni kararları vatandaşlarımızın yakından takip etmelerinde fayda var. Büyükelçiliğimizin internet ve sosyal medya hesaplarından bu gelişmeleri anlık olarak paylaşıyoruz. Bulgaristan hükümeti, bütün bu süreçte Türkiye ile olan ilişkilere ve Türk vatandaşlarının mağdur olmaması için gayret gösterdi. Bizlerle koordineli çalıştılar. Büyükelçiliğimizin +359 88 885 7979 numaralı acil hizmet telefonundan bizlere 24 saat ulaşabilir.”



Devamlı yoğunluğun yaşandığı Kalotina Sınır Kapısı ve Trakya–Meriç otoyolunun Türkiye’ye yakın olan kısımları, korona salgını sonrası en sakin günlerini yaşıyor.









Geçen sene aynı zamanlarda dolu olan konaklama tesisleri ve benzinlikler bu sene bomboş.

Pasaport gişelerinden sonra vinyet satış gişeleri var. Bir haftalık vinyet bedeli 8 Euro. Kiril harfleri siz aldatmasın. 15 Euro değil, 15 leva karşılığı 8 Euro.



Sabit radarların yanı sıra seyyar radarlarla da hız kontrolü yapılıyor. Sınır 130 km. ve aşarsanız cezası 150 Euro.



Bulgaristan giriş ve çıkış kapılarındaki beyan formları araçtaki herkes için ayrı ayrı dolduruluyor.



ÖNEMLİ TELEONLAR

T.C. Sofya Büyükelçiliği:

Boulevard Vasil Levski No: 80

1000 Sofia

Tel: +359 2 935 55 00

Acil durum telefonu +359 888 85 7979

e-mail: embassy.sofia@mfa.gov.tr



FİLİBE BAŞKONSOLOSLUĞU:

Filip Makedonski No: 10 - 4000 Plovdiv

Tel: +359 32 275 160/161/162/163

BURGAZ BAŞKONSOLOSLUĞU:

Boulevard Demokrasia No: 38 – Bourgas

Tel: + 359 56 879 940



Her türlü şikayet için: 112

Türkçe şikayet hattı: 112

Polis imdat: 166 (Mobil telefondan aranırsa 146)

Trafik Çekici: 146 - 9803308

Yol yardım servisi: +359 2 980 33 08



AKARYAKIT FİYATLARI (1 Euro = 1.96 Leva)

Dizel: 0.96 Euro

Süper Benzin: 0.92 Euro

BULGARCA SÖZLÜK (Türkçe okunuşuyla)

Dober den: İyi günler

Dober veçer: İyi akşamlar

Molja: Lütfen

Blagodorja: Teşekkürler

Da: Evet

Ne: Hayır

Kade e: Nerede

İsvinjavajte: Özür dilerim

Ne razbiram: Anlamadım

Dai Razpiska: Makbuz verin