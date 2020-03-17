‘Gıda tedariki garanti altında, stok yapan zarar veriyor’

ALMANYA Tüketiciyi Koruma Bakanı Klöckner, Almanya Çiftçiler Birliği, Ticaret Birliği gibi gıda sektörü kuruluşları başkanlarıyla bir basın toplantısı düzenledi. Bakan Klöckner, gıda tedarikinin Almanya’da garanti altında olduğunu, gıda ürünlerinde bir darboğaz ya da sıkıntının yaşanmayacağını vurguladı. Bakan Klöckner “Endişeye gerek yok, gıda stoku yapanlar zarar veriyor. Ülkede üretilen gıda ürünleri ihtiyacın üzerinde. Yerli üretim patates, süt gibi ürünlerde ihtiyacın yüzde 148 üzerinde” dedi. Almanya Çiftçiler Birliği Başkanı Joachim Rukwied ve Ticaretçiler Birliği Başkanı Stefan Genth de insanları ihtiyacın üzerinde gıda stoku yapmamaya çağırdı ve bu ürünlerin birçoğunun tüketilmeden çöpe gideceği uyarısında bulundu.

HIZLI TEST

Bakan Klöckner, bazı ürünlerde sıkıntının stoklardan kaynaklandığını, bu açığı gidermek için otobanlarda gıda ürünü taşıyan TIR’lara özel hızlı şeritler ayrılmasını istedi. Ticaretçiler Birliği Başkanı Genth, şüpheli vaka nedeniyle iş gücü sıkıntısı yaşanabileceğini dikkat çekerek, hızlı testlerin yapılmasını istedi. Sağlık Bakanı Jens Spahn ise alışveriş yapan insanlara “Kasadaki insanlara bir gülücük atın. Gıda ürünü taşıyan sürücülere el sallayın. Sağlık sektöründe çalışanlara karşı sabırlı olun” çağrısında bulundu.