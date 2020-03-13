Gıda fiyatları fırladı

FİYAT artışları şöyle: Elektrik yüzde 4, akaryakıt yüzde 3, meyve yüzde 9, et ürünleri yüzde 8, kiralar yüzde 1.5. Ekonomistler bu yıl ve gelecek yıl fiyat artışlarının yüzde 2’yi geçmeyeceği görüşünde. Suudi Arabistan ile Rusya arasındaki kavga sonucu petrol fiyatlarındaki düşüşün, fiyatlar üzerindeki zam baskısını da azaltacağı tahmin ediliyor.