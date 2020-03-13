BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 13.03.2020 - 15:04,
Gıda fiyatları fırladı
Alman İstatistik Dairesi’nin verilerine göre koronavirüs endişesi gıda fiyatlarına yansıdı. Meyve fiyatlarında yüzde 9, et ve et ürünlerinde ise yüzde 8 artış oldu. Tüketici fiyatları ve hizmet sektöründeki pahalılık ise bir önceki aya kıyasla ortalama yüzde 1.7.
FİYAT artışları şöyle: Elektrik yüzde 4, akaryakıt yüzde 3, meyve yüzde 9, et ürünleri yüzde 8, kiralar yüzde 1.5. Ekonomistler bu yıl ve gelecek yıl fiyat artışlarının yüzde 2’yi geçmeyeceği görüşünde. Suudi Arabistan ile Rusya arasındaki kavga sonucu petrol fiyatlarındaki düşüşün, fiyatlar üzerindeki zam baskısını da azaltacağı tahmin ediliyor.
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