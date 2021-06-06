Vatandaş memnun kaldı, 20 Haziran'da tekrarlanacak

KASSEL’de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları pasaportlarının uzatılması için 6 Haziran’da düzenlenen gezici konsolosluk düzenlenmesi, Kassel ve çevresinde yaşayanları memnun etti. Frankfurt Başkonsolosluğu, 6 Haziran’da Kassel Calden Havalimanı yakınındaki Platinsaal’da gerçektirilen ‘Gezici Konsolosluk’ ile Kuzey Hessen bölgesinde ikamet eden vatandaşlara hizmet verdi. Kassel’de ‘Gezici Konsolosluk’ uygulamasının 20 Haziran’da tekrarlanacağı kaydedildi. VATANDAŞ ÇOK MEMNUN KALDI

Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer pasaport işlemleri için gezici konsolosluk düzenlemesinin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran’ın talimatları ve Alman makamlarının izni çerçevesinde gerçekleştirildiğini söyledi. İzin döneminde pasaport yoğunluğunu göz önünde bulundurarak konsolosluk hizmeti konsepti gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkonsolos Tunçer, “Bir süredir Alman makamlarıyla, hem federal hem eyalet hem de yerel makamlarla temastayız. Geçen hafta gerekli izinlerimizi aldık. Şimdi de bu hizmeti Kassel’e getirdik. Frankfurt Başkonsolosluğumuzda halihazırda randevusu olan vatandaşlarımızdan yola çıkarak, bütün derneklerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızla irtibat içinde randevu listemizi oluşturduk. Başta Frankfurt’a gelmekte zorluk çekecek insanlarımıza, özellikle yaşlılarımız ve engellilerimize öncelik vererek randevu listeleri oluşturduk. Bu listeler çerçevesinde işlemlerimizi yapıyoruz. ‘Gezici Konsolosluk’ hizmetimizi 20 Haziran’da terkrarlayacağız. Bu hizmet vatandaşlarımız için çok önemli bir kolaylık. Kuzey Hessen’de kayda değer büyüklükte bir Türk toplumu var. Bu hizmetle vatandaşlarımızın pasaport ihtiyacını yerinde karşılamış olduk. 2021 yılı içinde yoğunluk arzeden pasaport başvurularının esas yükünü kaldırmış olduk. Haziran ayı boyunca Başkonsolosluğumuzda Cumartesi günleri saat 10.00 ile 14.00 arasında pasaport başvuru işlemleri devam edecek. Vatandaşlarımız bu uygulamadan da çok memnun kaldı. Biz de onları memnun ettiğimiz için mutluyuz” dedi. GEZİCİ KONSOLOSLUK İÇİN DE İZİN GEREKİYOR

Almanya’da konsolosluk kurma gibi ‘Gezici Konsolosluk’ hizmeti verilebilmesi için Alman makamlarından izin alınması gerekiyor. İzin alma süreci zaman alabiliyor. ‘Gezici Konsolosluk’ işlemi pandemi koşullarına uygun olmasına büyük özen gösterildi. Uygulamanın yapıldığı salona araçlarıyla gelen vatandaşlar park sorunu yaşamadı. Türk makamlarının Kassel Calden’de ‘Gezici Konsolosluk’ hizmeti verilebilmesi için Alman makamlarıyla iki aydır temasta olduğu, ancak iznin geçen hafta çıktığı öğrenildi. Bürokratik işlemlerin uzamasının uygulama için daha çok kesime duyuru yapılmasını engellediği belirtildi. Geçici uygulamanın ilk günde sistemin alt yapısı test edilirken, ikinci günün sonunda yaklaşık 300 vatandaşın hizmet alması öngörülüyor.