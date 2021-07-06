‘Gezici Konsolosluk’ hizmeti Landshut’ta

RANDEVU sistemiyle gerçekleştirilen vatandaşlık işlemlerinden ellinin üzerinde kişi yararlandı. Pazar günü olmasına rağmen konsolosluk memurları Süleyman Gedikkaya, Fatih Karahan, Murtaza Arslan ve Kayrat Pınar ile görev alan Başkonsolos Mehmet Günay, bu hizmeti vermekten gurur ve mutluluk duyduğunu, bu projenin yakın zamanda tüm Avrupa’da uygulamaya geçebileceğini belirtti. Landshut Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Kayhan Özdemir ile dernek yöneticileri Mazlum Adaş, Veli Çavuş Uysal ve Uğur Şairoglu konsolosluk çalışanlarının yanında yer aldı. Başkonsolos Günay, kendisinin çizdiği ‘Geçmişten Geleceğe Fenerbahçe’ temalı yağlı boya tabloyu Kayhan Özdemir ve Uğur Şairoglu nezdinde Landshut Fenerbahçeliler Derneği’ne hediye etti.

