Gezici bakım hizmeti yardımları artacak 

Haberin Devamı

Bugünkü yazımızda, bakım alanında planlanan yeniliklere ve bu reform yasasının bakıma muhtaç olanlar için ne anlama geldiğini açıklamaya devam edeceğiz.

ZAMLAR YÜZDE 5’TE KALDI

Başbakan Angela Merkel hükümeti tarafından hazırlanan ve 25.6.2021 tarihinde Eyaletler Meclisi’nde onaylanan reform yasasının ilk taslağında ailesi veya yakınları tarafından evde bakım hizmeti alan hasta ve bakıma muhtaç olan kişilere aylık bakım parasının 1.07.2021 tarihinden itibaren yüzde 5 oranında artırılması öngörülmüştü. Bunun yanı sıra, Almancası ‘ambulanter Pflegedienst’ olan profesyonel bakım hizmeti sunan gezici sağlık servislerine, kişinin bakım derecesine göre tanınan bakım bütçesine (Sachleistung) ve gündüz bakım hizmetlerine ayrılan parasal yardıma da yüzde 5’er oranda zam yapılması planlanmıştı.



BAKIM VE MOBİL BAKIM PARALARI

Haberin Devamı

Ancak son anda yapılan değişiklik sonucu, sadece profesyonel gezici bakım servislerinin sunduğu bakım hizmetlerinden yararlanmak için ayrılan bakım bütçesi yüzde 5 oranında artırılırken, hastanedeki yatış süresini azaltmak, hastaneden daha erken taburcu olmak veya yaşlı ve hastalardan evdeki bakımları sağlık nedenlerinden ötürü zor olanlar için geçici süreyle bir bakımevinde konaklamalarını (Kurzzeitpflege) finanse etmek amacıyla, kişinin bakım derecesine göre ayrılan bütçe de yüzde 10 oranında artırıldı. Şimdi ise öncelikle 2021 yılı itibariyle, bakıma muhtaçlık derecesi 2 ve daha yüksek olanlara ödenen bakım parası ve gezici bakım servislerinden alınacak bakım hizmeti için ayrılan bakım bütçelerine bir gözatalım:

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, reform yasasının ilk taslağında öngörülenin aksine, bakıma muhtaç olan kişilere bakım derecelerine göre aylık ödenen bakım parasında değişiklik öngörülmezken gezici bakım servislerinden alınan mobil bakım hizmetleri ise 1.1.2022’den itibaren artırıldı. Buna göre, bakım derecesi 2 için 689 euro yerine 724 euro, bakım derecesi 3 için 1.298 euro yerine 1.363 euro, bakım derecesi 4 için 1.612 euro yerine 1.693 euro ve bakım derecesi 5’e sahip olanlar, gezici bakım servislerinden 1.995 Euro yerine 2.095 tutarında bakım hizmeti alabilecekler.

BAKIMEVİ DESTEĞİ DE ARTIYOR

Haberin Devamı

Kurumdan kuruma farklılık arz etse de, ortalama olarak ayda 3 bin ile 4 bin 500 euro arasında değişen ve her geçen gün artan bakımevi masrafından kişinin kendi payına düşen ve Almanya ortalamasında 2 bin 000 euroyu bulan giderleri karşılamak, birçok kişi için ağır külfet oluşturuyor. Bu nedenle, bakım veya huzurevinde kalan yaşlılar, bakıma muhtaçlık derecelerine göre bakım sigortasında yatış için parasal destek alma hakları var. Bakım sigortası, yeni reform yasası kapsamında 1.1.2022’den itibaren yatılı bakım desteğini, kalış süresine göre her yıl kademeli olarak artıracak. Buna göre yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk yıl bakım sigortası, yatılı bakım hizmeti için kişiden kesilen katkı payının yüzde 5’ini, ikinci yılda yüde 25’inin, üçüncü yılda yüzde 45’ini ve dördüncü yıl ve daha sonraki yıllarda yüzde 70 oranında karşılayacak. Bakım sigortası halihazırda, bakım derecesi 2 olan huzurevi sakinine 770 euro, bakım derecesi 3 olanlara 1.262 euro, bakım derecesi 4 olanlara 1.775 euro ve bakım derecesi 5 olanlara 2 bin 005 euro maddi destek sağlıyor.

Haberin Devamı

DEVAM EDECEK: Bakım reformunun getireceği diğer kolaylıklar neler olacak?

HASAN BEY VE AYŞE HANIM İÇİN ÖRNEK HESAPLAMA

Konunun daha iyi anlaşılması için şöyle bir örnek vermek istiyoruz. Almanya’da yaşayan Hasan Bey isimli bir yaşlı vatandaşımız, bakım derecesi 3’e sahip olduğunu, kendisiyle aynı huzurevinde kalan eşi Ayşe Hanım’ın da bakım derecesi 2 olduğunu varsayalım. Kişi başına konaklama masrafının 4 bin euro olduğundan hareket edersek ve bu yaşlı çiftimizin 1.1.2022 tarihinden itibaren kendi ceplerinden çıkacak bakım evi masrafı şu şekilde hesaplanacaktır: Önce Hasan Bey’i mercek altına alalım: Hasan Bey, bakım derecesi 3’e sahip olduğu için bakım sigortasından her ay 1.262 euro tutarında destek alacaktır. Kendisine, kaldığı huzurevinden fatura edilecek 4 bin euro konaklama, yemek ve bakım masrafından, sigortadan gelen 1.262 euroluk parasal desteği düştüğümüzde, Hasan Bey’in payına düşen miktar 2 bin 738 euro tutacaktır.

Haberin Devamı

EK DESTEKLE KÜLFET DÜŞECEK

1 Ocak 2022’den itibaren, 2022 yılı için Hasan Bey’in payına düşen 2 bin 738 euro tutarındaki huzurevi masrafının yüzde 5’i, yani 136.90 euroluk kısmı sağlık sigortası tarafından üstlenilecektir. Dolaysıyla Hasan Bey’in 2022 yılı için cebinden çıkacak bakımevi masrafı 2 bin 599.40 euro tutacaktır. 2023 yılında, bakım sigortası Hasan Bey’in payına düşen konaklama masrafının yüzde 25’ini (684.50 euro), 2024 yılında yüzde 45’ini (1.232,10 euro) ve 2025’ten itibaren her yıl yüzde 70’ini (1916,60) karşılayacağı için kendisinin cebinden çıkacak bakım evi masrafı her geçen yıl daha da azalacaktır. Buna göre, Hasan Bey’in payına düşen huzurevi masrafı 2023’te 2.053,50 euro, 2024’te 1.505,90 euro ve 2025’ten sonra 821,40 euroya kadar düşecektir. Bu hesaplamada, huzurevinin aylık masrafın sabit 4 bin euro olarak fatura edildiği varsayılmıştır.

Haberin Devamı

AYŞE HANIM’IN DURUMU

Bakım dercesi 2 olan Ayşe Hanım’a huzurevi harcamalarının 770 euroluk bölümü bakım sigortasınca karşılanacağından, toplam 4 bin euroluk konaklama masrafından kendi payına düşen ödeme miktarı 3 bin 230 euro tutacaktır. Önümüzdeki yıl yürürlüğe girecek yeni reform yasası uyarınca 2022 yılı için Ayşe Hanım’ın payına düzen bakım masrafının yüzde 5’i yani 161,50 eurosu bakım sigortası tarafından karşılanacağından kendisinin cebinden çıkacak bakım harcaması 3.068,50 euroya düşecektir. 2023 yılında bakım sigortasının Ayşe Hanım’ın payına düzen masrafları üstlenme oranı yüzde 25’e (807,50 euro), 2024’te yüzde 45’e (1.453,50 euro) ve 2025’ten itibaren de yüzde 70’e (2.261 euro) çıkacağından bu vatandaşımızın ödemesi gereken huzurevi faturası, eşinde olduğu gibi her geçen yıl artan miktarda azalacaktır. Buna göre Ayşe Hanım gelecek yıl kaldığı huzurevine kendi cebinden 3 bin 230 euro yerine 3 bin 068,50 euro, 2023’te 2 bin 422,50 euro, 2024’te 1.776,5 Euro ve 2025’ten itibaren sadece 969 euro ödeme yapacaktır. Bu arada şunu da hatırlatmış olalım: 1.1.2022’ten önce huzurevindeki konaklama süreleri, yatış süresine bağlı olarak bakım sigortasınca kademeli olarak artırılacak katkı payı hesabında dikkati alınacaktır.