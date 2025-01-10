GEW’le birlikte ‘X’ hesaplarını kapattılar

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Ortak açıklama yapan Ver.di ve GEW, iki sendikanın 15 yıldır kullandığı X’ten ayrılma kararı aldığını belirtti. Açıklamada, ayrılma kararına gerekçe olarak ABD’li iş insanı Elon Musk’un aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi’nin (AfD) Başbakan adayı Alice Weidel ile yaptığı sohbet gösterildi. İki sendika da ayrıca X platformunu ‘demokrasi karşıtlığıyla ve dezenformasyon yaymakla’ suçladı. Sendikaların, Bluesky, Mastodon, Facebook, Instagram ve TikTok gibi diğer sosyal medya platformlarını kullanmaya devam edeceği ifade edildi.