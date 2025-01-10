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GEW’le birlikte ‘X’ hesaplarını kapattılar

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#AVRUPADAN HABER#Ver.Di #GEW
GEW’le birlikte ‘X’ hesaplarını kapattılar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2025 12:02

Almanya’da Birleşik Hizmet Sendikası (Ver.di) ile Eğitim ve Bilim Sendikası (GEW), sosyal medya platformu X’ten ayrılma kararı aldı.

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Ortak açıklama yapan Ver.di ve GEW, iki sendikanın 15 yıldır kullandığı X’ten ayrılma kararı aldığını belirtti. Açıklamada, ayrılma kararına gerekçe olarak ABD’li iş insanı Elon Musk’un aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi’nin (AfD) Başbakan adayı Alice Weidel ile yaptığı sohbet gösterildi. İki sendika da ayrıca X platformunu ‘demokrasi karşıtlığıyla ve dezenformasyon yaymakla’ suçladı. Sendikaların, Bluesky, Mastodon, Facebook, Instagram ve TikTok gibi diğer sosyal medya platformlarını kullanmaya devam edeceği ifade edildi.

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#AVRUPADAN HABER#Ver.Di#GEW

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