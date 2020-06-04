Gevşemelerde 16 eyalette son durum

BADEN WÜRTTEMBERG: Restoranlar, barlar ve kafeteryalar açıldı. Yazlık evler ve kamping alanları serbest. Havuz ve kaplıcalar ile saunalar kullanılmaksızın oteller açıldı. Açık havuzlar 5 Haziran’dan itibaren kapılarını açıyor. Spor salonları açıldı. Amatör kulüpler sadece salonlarda antrenman yapabiliyor. Gösteri ve protestolara izin var.

BAVYERA: Restoranlarda hem içeride hem de dışarıda masalarda yemek yenmesine ve servis yapılmasına izin çıktı. Bar ve içki satılan diğer işyerleri hâla kapalı. Oteller, yazlık evleri ve kamping alanları kullanıma açıldı. 8 Haziran’dan açık havuzlar ve spor salonları açılıyor. Gösterilere ve eylemlere izin veriliyor.

BERLİN: Barlar ve birahaneler açıldı. Ancak müşteriler masalara oturmak zorunda. Restoranlar ve kafeteryalar da açık. Tüm oteller ve yazlık evlerinin kullanımına izin çıktı. Açık havuzlarda yüzmeye izin veriliyor. Ancak büyük kapasiteli havuzlar kapalı. Spor salonları açıldı. Gösterilere izin veriliyor.

BRANDENBURG: Restoranlar açıldı, barlar kapalı. Yazlık evlerine, kamp merkezlerine ve otellere müşteri alınmasına izin verildi. Havuzlar açılıyor. Spor salonlarına izin çıktı. 150 kişiye kadar protesto eylemleri serbest.

BREMEN: Restoran ve birahaneler artık açık. Ancak servis sadece masalara yapılabiliniyor. Barlar ise kapalı. Tıpkı oteller ve yazlık evleri gibi kamping alanları da kullanılabiliniyor. 15 Haziran’dan itibaren havuzlar açılıyor. Spor salonları artık açık. Gösterilere izin verilmiyor.

HAMBURG: Restoranlar açıldı. Bar ve birahanelerin açılıp açılmaması tartışılıyor. Otel, yazlık evleri ve kamp yerleri kullanıma açık. Belli hijyenik kurallar altında havuzların açılmasına izin çıktı. Spor salonları serbest. İstisnalar hariç büyük katılımlı gösteriler yasak.

HESSEN: Bar ve restoranların açılmasına izin verildi. Masalar arasında en az 1.5 metre sosyal mesafe kuralı geçerli. Hem oteller hem kamping yerleri hem de yazlık evlerinin açılmasına izin verildi. Havuzların ne zaman açılacağı daha belli değil. Spor salonları yeniden açıldı. En fazla yüz kişilik gösterilere müsaade ediliyor.

MECKLENBURG VORPOMMERN: Restoranların açılmasına izin çıktı. Ancak barlar bir süre daha kapalı kalacak. Hem oteller hem kamping yerleri hem de yazlık evlerinin açılmasına izin verildi. Açık havuzlar serbest. Kaydırak gibi su eğlencelerinin barındıran havuzlar yasak. Spor salonları tekrar açıldı. 150’den fazla katılımlı gösteri ve etkinliklere izin yok.

AŞAĞI SAKSONYA: Restoranlar açıldı. Barlar 8 Haziran’da kapılarını açıyor. Oteller en fazla 60 müşteriye kadar izin çıktı. 8 Haziran’dan itibaren müşteri sayası 80’e çıkarılıyor. Yazlık evler ile kamp alanları ise açık. Kapalı havuzlar 8 Haziran’da açılıyor. Açık havuzlar ise serbest. Spor salonları yeniden hizmete girdi. 8 Haziran’a kadar gösteriler ve etkinlikler yasak.

KUZEY REN VESTFALYA: Restoranlar açıldı. Barlar kapalı. Her şehir veya belde belediyesi barların açılıp açılmayacağına kendi karar verecek. Tüm oteller, yazlık evleri ve kamp yerleri açık. Sosyal mesafeyi koruma şartıyla havuzlar açılıyor. Spor salonlarında antrenman yapmak mümkün. Prensip olarak gösteriler serbest.

RHEINLAND PFALZ: Restoranlar ve barlar açıldı. Oteller turistleri ağırlayabiliyor. Yazlık evlere izin çıktı. Kamp yerleri ve havuzlar da açık. Spor salonları da açıldı. Belli koşullar altı4nda izin veriliyor.

SAARLAND: Restoran ve barların açılmasına saat 23.00’e kadar izin verildi. Çalışanlara maske zorunluluğu var. Tüm oteller, yazlık evleri ve kamp alanlarına izin çıktı. Açık havuzlara izin verildi. Spor salonları da artık açık. Hijyen kurallarına uyulması halinde gösteri ve etkinliklere izin var.

SAKSONYA: Bar ve restoranlar açık. Otelleri, yazlık evlerin ve kamp yerleri eskisi gibi müşteri kabul ediyor. Getirilen hijyen önlemler çerçevesinde havuzlar açık. Spor salonlarına izin verildi. Kısıtlı katılımlı gösterilere izin veriliyor.

SAKSONYA ANHALT: Tüm restoran ve barlar açık. Tüm otel, kamp alanlarına ve yazlık evlerine izin çıktı. Havuzlar açıldı. Spor salonları da açık. Sağlık dairesinin onayı halinde gösterilere izin veriliyor.

SCHLESWIG HOLSTEIN: Restoran ve barlara açılma izin çıktı. Yazlık evlerine, otellere ve kamp alanlarına yönelik kısıtlamalar kaldırıldı. Havuzlar 8 Haziran’da açılıyor. Spor salonları kapılarını açtı. İstisnalar dışında gösterilere izin yok.

THÜRINGEN: Restoranlar ve barlar açık. Oteller, yazlık evleri ve kamp alanları açık. Havuzlar serbest. Spor salonlarına da müsaade verildi. Protestolar ve gösterilere yönelik hiçbir kısıtlama yok.