Gevşeme yarışına tepki

BERLİN Eyalet Başbakanı Michael Müller, henüz salgının üstesinden gelinmediğini, bu nedenle bazı eyaletlerin şimdiden önlemleri gevşeteceklerini açıklamalarını endişeyle karşıladığını belirtti. Daha önce eyaletlerle federal hükümet arasında uyum içinde hareket edildiğini anımsatan Müller, kararları birlikte vermenin ülke için iyi olduğunu kaydetti. Schleswig-Holstein Eyalet Başbakanı Daniel Günther, önlemlerin gevşetilmesine ilişkin son kararın bugün Başbakan Angela Merkel ve eyaletlerin başbakanları arasında yapılacak toplantıdan sonra açıklanacağını vurguladı. Günther, herkesin kesin şekilde kendi kararlarını açıklaması durumunda bugün toplantı yapmanın mantıklı olmayacağını ifade ederek, “Bu dönemde bir yarışa girmek uygun değil” değerlendirmesinde bulundu.

Bremen Eyalet Başbakanı Andreas Bovenschulte de Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesi konusunda eyaletler arasında koordineli hareket etmenin ve sakin kafayla düşünmenin önemli olduğunu ifade ederek, Bremen Eyaleti’nin federal hükümetle birlikte hareket etmeyi sürdüreceğinin altını çizdi. CDU/CSU Federal Meclis Grubu Başkanı Ralph Brinkhaus, eyaletlere Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesinde ortak çizgiyi takip etme çağrısında bulundu. Başbakan Angela Merkel’in bugün eyalet başbakanlarıyla video konferans yoluyla yapacağı toplantıda Kovid-19 önlemleri gözden geçirilecek.