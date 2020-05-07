Gevşeme hiç de kolay olmamış... ‘Artık sabrımın sonundayım’

ÇARŞAMBA günü de kısıtlamaları önemli ölçüde yumuşatarak, yeniden Avrupa ülkelerinde gıpta edilen bir ülke oldu. Ancak Başbakan Angela Merkel ve eyalet başbakanları arasında önlemlerin kaldırılması toplantısının öyle çok iyi bir hava içinde geçmediği de anlaşıldı. Telekonferanslı toplantıdan kamuoyuna sızan bilgilere göre Merkel, önlemlerin bu kadar hızla yumuşatılmasına çok sıcak bakmadı. Özellikle sosyal mesafe kuralının bir kişiden 5 kişiye çıkarılması tartışmalarında Merkel dayanamayıp, “Artık sabrımın sonundayım” dedi. Merkel bu çıkışıyla kararı önledi ve 5 kişi yerine aynı evde oturmayan iki ailenin buluşabilmesi kuralında uzlaşma sağlandı.