Gevşeme hiç de kolay olmamış... ‘Artık sabrımın sonundayım’
Almanya, Avrupa ülkeleri içinde koronavirüse karşı en iyi mücadele eden ülke oldu. Vaka sayısı ötekilere kıyasla daha yüksek olmasına rağmen, ölü sayısı onlar kadar yüksek olmadı. İtalya, İspanya sokağa çıkma yasağı uygularken, Almanya insanları evlere hapsetmedi ve sadece sosyal temas ve mesafe kuralıyla yetindi.
ÇARŞAMBA günü de kısıtlamaları önemli ölçüde yumuşatarak, yeniden Avrupa ülkelerinde gıpta edilen bir ülke oldu. Ancak Başbakan Angela Merkel ve eyalet başbakanları arasında önlemlerin kaldırılması toplantısının öyle çok iyi bir hava içinde geçmediği de anlaşıldı. Telekonferanslı toplantıdan kamuoyuna sızan bilgilere göre Merkel, önlemlerin bu kadar hızla yumuşatılmasına çok sıcak bakmadı. Özellikle sosyal mesafe kuralının bir kişiden 5 kişiye çıkarılması tartışmalarında Merkel dayanamayıp, “Artık sabrımın sonundayım” dedi. Merkel bu çıkışıyla kararı önledi ve 5 kişi yerine aynı evde oturmayan iki ailenin buluşabilmesi kuralında uzlaşma sağlandı.
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