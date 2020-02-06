Gerrard'a el harekketi yapan çocuk konuştu

Chelsea formasıyla Liverpool maçı öncesinde futbolcularla birlikte sahaya çıkmak için hazırlanan ve o zamanlar 5 yaşında olan Jake Nickless, Gerrard'a o hareketi yapması için babasının kendisini zorladığını hatırladığını anlattı.

"HAREKETİ YAPMAYA BABAM ZORLADI"

Nickless, "Babamın Stevie-G'ye o hareketi yapmamı istediğini ve beni zorladığını hatırlıyorum. Yapmayacağımı uzun süre söylemeye devam ettim ama sanırım sonunda ikna olmuşum ki o hareketi yaptım. Maçı televizyonda izleyen bir çok insana eğlence sağlamış oldum. Makelele ve Essien'in güldüğünü hatırlıyorum. Sonra John Terry elini tutmak için ona doğru döndüğümde kafama dokunmuştu. Bence Stevie-G dışında herkes de komik buldu" sözlerini kullandı.

"ANNEM OKULDAN ALMAK ZORUNDA KALDI"

Olayı yaşadığı günün ertesinde ise okulda ilginç şeyler yaşadığını anlatan 19 yaşındaki isim, "Ertesi gün okulda herkesin bunu konuştuğunu hatırlıyorum. Annem basının röportaj tekliflerini kabul ediyordu. O gün annem günün yarısında beni alıp eve götürmek zorunda kaldı. Okuldaki ebeveynler bile fotoğraf çektirmek istedi." diye konuştu.

STEVEN GERRARD'DAN YILLAR SONRA O HAREKETE GELEN İTİRAF

Steven Gerrard, 2009'da yayınlanan My Captains Book isimli otobiyografisinde olayla ilgili kaleme aldığı yazıda, Nickless'ın o hareketine çok sinirlendiğini belirterek, "Eğer bir büyük olsaydı onun boynunu kırmak isterdim" şeklinde konuşmuştu.

Olaydan sonra futbol oynamaya heveslendiğini belirten Nickless Dulwich & Hamlet isimli bölgesel amatör bir takımda futbol oynuyor.