Germersheim Kent Ödülü Selimiye Camii’ne

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SELİMİYE Camii derneği entegrasyona katkılarından dolayı Germersheim Belediye Başkanı’nın da oyuyla ödüle layık görüldü. IGMG Rhein-Neckar-Saar Bölge Yürütme Kurulu’ndan Tunay Uçar, cemiyetin son yıllarda başarılı projelere imza attığını, geçen yıl ilk kez belediye başkanının da iftar davetine iştirak ettiğini söyledi: “Aşırı sağ arti AfD kentte ikinci parti olmasına rağmen Belediye Başkanımız Markus Scheile (CDU) cemiyetimizin iftar programına katıldı. Kendileri de biliyorlar ki, cemiyetimiz her türlü sosyal aktivitelere katkı sağlıyor. Bu entegrasyon ödülüne kulüpler, şirketler ve bireyler başvurabilir. Ödül izin sonrasında yapılacak özel toplantıda takdim edilecek.”