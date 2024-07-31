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Germersheim Kent Ödülü Selimiye Camii’ne

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#ALMANYA#ÖDÜL#AVRUPADAN HABERLER
Germersheim Kent Ödülü Selimiye Camii’ne
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 10:17

Almanya’nın Rhein-Neckar-Saar bölgesinde bulunan Germersheim Belediyesi, her yıl bir kişi ya da kuruma takdim ettiği ‘Germersheim Kent Ödülü’ bu yıl, İslam Toplumu Milli Görüş’e (IGMG) bağlı Selimiye Camii’ne verecek. Karar Germersheim Belediyesi Göç ve Entegrasyon Danışma Kurulu’nun (BMI) önceki hafta yapılan ikinci tur oylamasında alındı.

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SELİMİYE Camii derneği entegrasyona katkılarından dolayı Germersheim Belediye Başkanı’nın da oyuyla ödüle layık görüldü. IGMG Rhein-Neckar-Saar Bölge Yürütme Kurulu’ndan Tunay Uçar, cemiyetin son yıllarda başarılı projelere imza attığını, geçen yıl ilk kez belediye başkanının da iftar davetine iştirak ettiğini söyledi: “Aşırı sağ arti AfD kentte ikinci parti olmasına rağmen Belediye Başkanımız Markus Scheile (CDU) cemiyetimizin iftar programına katıldı. Kendileri de biliyorlar ki, cemiyetimiz her türlü sosyal aktivitelere katkı sağlıyor. Bu entegrasyon ödülüne kulüpler, şirketler ve bireyler başvurabilir. Ödül izin sonrasında yapılacak özel toplantıda takdim edilecek.”

Germersheim Kent Ödülü Selimiye Camii’ne

Germersheim Kent Ödülü Selimiye Camii’ne


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#ALMANYA#ÖDÜL#AVRUPADAN HABERLER

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