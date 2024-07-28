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Germering gençlik festivali!

Güncelleme Tarihi:

#AVRUPADAN HABER#TDS#Festivali Germering
Germering gençlik festivali
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2024 11:25

Münih, 27 Temmuz 2024-Türk-Alman Üniversiteli Öğrenciler Birliği (TDS) ve YEK Akademi’nin ortaklaşa organize ettiği Gençlik Festivali Germering’de gerçekleştirildi. Festival, katılımcıların keyifli vakit geçirdiği, kültürel kaynaşmanın ve dostluğun pekiştiği unutulmaz anlara sahne oldu.

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FESTİVALDE, müziğin yanı sıra çeşitli oyunlar ve aktivitelerle dolu bir gün geçiren katılımcılar, festival alanında kurulan şişme oyun parkında da eğlenceli anlar yaşadılar. Bu özel güne, Türk Konseyi Başkanı Sami Demirel ile Münih Trabzon ve Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Süleyman Aydın da katılarak destek verdiler. YEK Akademi Başkanı Levent Karadağ, bu tür organizasyonların toplumsal dayanışmayı artırarak, gençlerin bir araya gelmesini sağladığını ve kültürel bağları güçlendirdiğini vurguladı. Günün sonunda, ücretsiz olarak sunulan yiyecek ve içeceklerin tadını çıkaran katılımcılar, bol bol fotoğraf çekerek bu güzel günü ölümsüzleştirdiler. Etkinlik, Münih’teki gençlerin bir araya gelmesi ve eğlenmesi için harika bir fırsat sundu.

Germering gençlik festivali

Germering gençlik festivali

Germering gençlik festivali

Germering gençlik festivali

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#AVRUPADAN HABER#TDS#Festivali Germering

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