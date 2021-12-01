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Geriye düştüğümüz maçta İsrail'i 3-2 yendik

#A Milli Kadın Futbol Takımı#Didem Karagenç#Ebru Topçu
Geriye düştüğümüz maçta İsraili 3-2 yendik

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki 5. maçında konuk ettiği İsrail'i 3-2 mağlup etti.

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Geriye düştüğümüz maçta İsraili 3-2 yendik
2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki 5. maçında İsrail'i konuk eden A Milli Kadın Futbol Takımı, 2-0 geri düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazandı. 9. dakikada Türkiye ceza sahası içerisindeki karambol sonucu topla buluşan Hazan, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.
Geriye düştüğümüz maçta İsraili 3-2 yendik
24. dakikada sol kanattan İsrail'in kullandığı serbest vuruşta topu ay-yıldızlılar uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Sofer, yaptığı etkili vuruşla farkı ikiye çıkardı: 0-2.
Geriye düştüğümüz maçta İsraili 3-2 yendik
44. dakikada Ebru Topçu'nun ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Cohen meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Geriye düştüğümüz maçta İsraili 3-2 yendik
Müsabakanın ilk yarısını konuk ekip İsrail 2-0 önde kapattı.
Geriye düştüğümüz maçta İsraili 3-2 yendik
İKİNCİ YARIDA MİLLİ TAKIM GERİDEN GELİP KAZANDI
58. dakikada ceza sahasındaki karambolde topu önünde bulan Yağmur Uraz'ın vuruşunda, kaleci Cohen meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
Geriye düştüğümüz maçta İsraili 3-2 yendik
71. dakikada ani gelişen Türkiye atağında ceza sahasına giren Birgül Sadıkoğlu, yaptığı vuruşla farkı bire indirdi: 1-2
Geriye düştüğümüz maçta İsraili 3-2 yendik
90+3. dakikada Didem Karagenç'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topla buluşan Dilan Yeşim Taşkın, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-2. 90+6. dakikada Yağmur Uraz'ın ceza sahasında düşürülmesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ebru Topçu, topu ağlarla buluşturdu: 3-2.
Geriye düştüğümüz maçta İsraili 3-2 yendik
Mücadele, milli takımın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.
Geriye düştüğümüz maçta İsraili 3-2 yendik

Geriye düştüğümüz maçta İsraili 3-2 yendik
Geriye düştüğümüz maçta İsraili 3-2 yendik

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#A Milli Kadın Futbol Takımı#Didem Karagenç#Ebru Topçu

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