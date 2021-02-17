‘Geriye dönüp baktığında sadece korku ve kutuplaşma kalıyor’

NIDA Partisi’nin yaptığı açıklamada, ülkede 15-17 Mart’ta yapılacak genel seçimlerde birinci sıradan aday olan partinin milletvekili adayı Nourdin El Ouali’nin görüşlerine yer verildi. Nourdin El Ouali, “Selefilik, İslamcılık, terörizm korku aşılamak için bir kefeye konuluyor. NCTV bu şekilde ulusal güvenliğe hizmet etmiyor, ancak siyasi bir kampanya yürütüyor. Bu raporu basına sızdıran kişi korku aşılıyor, kutuplaşmayı körüklüyor ve siyasi oyunlar oynuyor. İstihbarat servislerinin güvenilirliği için gerçekler ortaya çıkmalı” ifadesini kullandı. Siyasetçilerin ve medyanın bu tür ‘siyasi oyunlara’ karşı uyanık olması gerektiği kaydedilen açıklamada, “Hiçbir siyasetçi böyle bir siyasi hassas bir bilginin seçimlere bir aya kala ortaya çıkmasını sorgulamıyor. Bu kabul edilemez. Bu kurumun devletin güvenliğinden ve terörle mücadeleden sorumlu olduğunu dikkate alınması lazım” denildi.

GÜNAH KEÇİSİ SİYASETİ

Ülkedeki NCTV gibi istihbarat birimlerinin ‘yarı gerçek’ olan belgelerinin daha önceleri de dışarıya sızdığı ifade edilen açıklamada, “Bu nedenle çarpık bir görüntü, korku, kutuplaşma ve siyasi yaygara oluşuyor. Geriye dönüp bakıldığında, çok da önemli ve pek bir şey olmadığı ortaya çıkıyor fakat kötülük, korku ve kutuplaşma çoktan gerçekleşmiş oluyor” değerlendirmesinde bulunuldu. Açıklamada, Hollanda’da yaşayan Türkiye kökenlilerin ve İslami kuruluşların sırtından yürütülen günah keçisi siyaseti uygulandığı ve bir kampanya modeli olduğu aktarıldı.