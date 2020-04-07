Gerileme yok, hafif artışa geçti

UZMANLARA göre salgını önlemek için bunun birin altına düşürülmesi gerekiyor. Prof. Lothar Wieler, bugüne kadar hiç karşılaşmadıkları bir virüsle karşı karşıya olduklarını, virüsün çok dinamik olduğunu, her gün yeni gelişmelerin buradan kaynaklandığını söyledi. Ülkede virüs kaynaklı ölümlerin artacağını belirten Prof. Wieler, bunda da virüsün huzurevlerine sıçramasının rol oynadığını belirtti.

Virüsün Almanya’da yayılma hızını daha iyi takip edebilmek için yeni ‘Corona-Datenspende’ (korona veri bağışı) adlı bir uygulama geliştirdiklerini belirten Prof. Wieler, “iOS ve Android aletleriyle çalışıyor. Spor bileziği ve akıllı saatiyle uyumlu. Uygulama kişinin yüksek ateş veya kötü uyuma gibi korona semptomlarını haber veriyor” dedi. Uygulama gönüllü olarak indirilecek.