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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 07.04.2020 - 12:50,Son Güncelleme:/

Gerileme yok, hafif artışa geçti

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Gerileme yok, hafif artışa geçti
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Robert Koch Enstitüsü Başkanı Prof. Lothar Wieler, salgınla ilgili Almanya’daki son durum hakkında bilgi verdi. Geçen hafta koronavirüs taşıyan bir kişinin hastalık bulaştırma oranını bire düşürdüklerini açıklayan Prof. Wieler, maalesef bu konuda gerileme olmadığını, aksine yayılma hızı oranının şimdi 1.2-1.5’e yükseldiğini söyledi.

UZMANLARA göre salgını önlemek için bunun birin altına düşürülmesi gerekiyor. Prof. Lothar Wieler, bugüne kadar hiç karşılaşmadıkları bir virüsle karşı karşıya olduklarını, virüsün çok dinamik olduğunu, her gün yeni gelişmelerin buradan kaynaklandığını söyledi. Ülkede virüs kaynaklı ölümlerin artacağını belirten Prof. Wieler, bunda da virüsün huzurevlerine sıçramasının rol oynadığını belirtti.
Virüsün Almanya’da yayılma hızını daha iyi takip edebilmek için yeni ‘Corona-Datenspende’ (korona veri bağışı) adlı bir uygulama geliştirdiklerini belirten Prof. Wieler, “iOS ve Android aletleriyle çalışıyor. Spor bileziği ve akıllı saatiyle uyumlu. Uygulama kişinin yüksek ateş veya kötü uyuma gibi korona semptomlarını haber veriyor” dedi. Uygulama gönüllü olarak indirilecek.

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