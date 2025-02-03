Gerileme yavaşladı! Yine de istenen seviyede değil

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S&P Global ve HCOB’den yapılan ortak açıklamada, “Son PMI anketi Almanya’nın imalat sektöründeki gerilemenin ocakta hafiflediğini ve üreticilerin hem üretimde hem de yeni siparişlerde 8 ayın en yavaş düşüşünü bildirdiğini gösterdi. Alman imalatçılar iş gücü fazlasını azaltma çabaları nedeniyle işten çıkarmaya devam etti” ifadelerine yer verildi. Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia da Alman imalat sektöründeki şirketlerin, olumlu bir işaret olarak geleceğe çok daha fazla umutla baktıklarını belirterek, “Bazı şirketler bu iyimserliği daha düşük faiz oranları beklentisi ve parlamento seçimlerinden sonra yeni bir hükümetle ekonominin canlanacağı umuduyla gerekçelendiriyor” değerlendirmesini yaptı.

Rubia, ancak son PMI anketinin Alman imalat sektöründeki sürdürülebilir bir toparlanmanın başladığına işaret etmek için yeterli olmadığını vurgulayarak, ABD gümrük tarifeleri endişesi, erken seçimler ve artan iflasların imalat sektöründeki durgunluğu sona erdirecek reçeteler olmadığını kaydetti.