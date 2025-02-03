×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Gerileme yavaşladı! Yine de istenen seviyede değil

Güncelleme Tarihi:

#ALMANYA#İmalat#AVRUPADAN HABERLER
Gerileme yavaşladı Yine de istenen seviyede değil
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 17:05

Almanya’da imalat sektöründeki gerileme yılın başında yavaşladı. S&P Global tarafından hazırlanan Hamburg Ticaret Bankası (HCOB) Ocak 2025 imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri açıklandı. Buna göre, ülkede Aralık 2024’te 42.5 puan olan imalat sanayi PMI, ocakta 45 puana çıkarak Mayıs 2024’ten beri en yüksek seviyesine ulaştı. Söz konusu yükselişe rağmen ülkede imalat sanayi ocakta faaliyetlerde büyümeyi gösteren 50 puan seviyesinin altında kaldı.

Haberin Devamı

S&P Global ve HCOB’den yapılan ortak açıklamada, “Son PMI anketi Almanya’nın imalat sektöründeki gerilemenin ocakta hafiflediğini ve üreticilerin hem üretimde hem de yeni siparişlerde 8 ayın en yavaş düşüşünü bildirdiğini gösterdi. Alman imalatçılar iş gücü fazlasını azaltma çabaları nedeniyle işten çıkarmaya devam etti” ifadelerine yer verildi. Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia da Alman imalat sektöründeki şirketlerin, olumlu bir işaret olarak geleceğe çok daha fazla umutla baktıklarını belirterek, “Bazı şirketler bu iyimserliği daha düşük faiz oranları beklentisi ve parlamento seçimlerinden sonra yeni bir hükümetle ekonominin canlanacağı umuduyla gerekçelendiriyor” değerlendirmesini yaptı.
Rubia, ancak son PMI anketinin Alman imalat sektöründeki sürdürülebilir bir toparlanmanın başladığına işaret etmek için yeterli olmadığını vurgulayarak, ABD gümrük tarifeleri endişesi, erken seçimler ve artan iflasların imalat sektöründeki durgunluğu sona erdirecek reçeteler olmadığını kaydetti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ALMANYA#İmalat#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!