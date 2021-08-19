Geri mi dönüyor?

Bild Gazetesi'nde yer alan habere göre 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun yapılan görüşmelerden sonra geri dönmeye ikna olduğu ifade edildi.

Son Avrupa Şampiyonası'nda 49'uncu kez Almanya formasını giyen İlkay Gündoğan, Almanya'nın elenmesinden sonra bir daha milli takımda oynamayacağını açıklamıştı.

Bunun üzerine kendisini aradığı belirtilen Hansi Flick'in gelecek kadroda da kendisini görmek istediği, İlkay Gündoğan'ın da Joachim Löw ayrıldıktan sonra teklifi kabul ettiği kaydedildi.