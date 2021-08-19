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Avrupa
MÜNİH
Haber Giriş: 19.08.2021 - 13:14 | Son Güncelleme:

Geri mi dönüyor?

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Geri mi dönüyor?

ALMAN milli takımını bıraktığını açıklayan Manchester City'li ünlü oyuncu İlkay Gündoğan'ın yeni çalıştırıcı Hansi Flick ile yapılan bir telefon görüşmesinden sonra fikrini değiştirdiği bildirildi.

Bild Gazetesi'nde yer alan habere göre 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun yapılan görüşmelerden sonra geri dönmeye ikna olduğu ifade edildi.

Geri mi dönüyor

Son Avrupa Şampiyonası'nda 49'uncu kez Almanya formasını giyen İlkay Gündoğan, Almanya'nın elenmesinden sonra bir daha milli takımda oynamayacağını açıklamıştı.
Bunun üzerine kendisini aradığı belirtilen Hansi Flick'in gelecek kadroda da kendisini görmek istediği, İlkay Gündoğan'ın da Joachim Löw ayrıldıktan sonra teklifi kabul ettiği kaydedildi.

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