Geri attım attı... Villasının fiyatı...

AVUKATI aracılığıyla geri çekilen başvurunun ardından Berlin Dahlem semtindeki villanın satış fiyatı da resmi olarak belli oldu. Bir süre önce nikâh masasına oturduğu partneri Daniel Funke ile beraber satın alındığı belirtilen villanın 4 milyon 125 bin euro olarak tapu kayıtlarına geçtiği ifade edildi. Diğer yandan 1317 metrekare arsa üzerine kurulu 285 metrekare büyüklüğündeki tarihi eser niteliğindeki ev için kullanıldığı belirtilen banka kredisinin de Spahn’ın daha önce yönetiminde görev aldığı Münster bölgesindeki Sparkasse’den alınması da ayrıca eleştiri konusu olmuş, Sağlık Bakanı’nın bu nedenle satış detaylarının basında yer almasına karşı çıktığı iddia edilmişti.