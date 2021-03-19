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Avrupa
Ali MERCİMEK / Fotoğraf: AFP, AP
Haber Giriş: 19.03.2021 - 13:33 | Son Güncelleme:

Geri attım attı... Villasının fiyatı...

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Geri attım attı... Villasının fiyatı...

Almanya Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, sadece siyasette değil, özel yaşantısında da sıkıntılı günler geçiriyor. Berlin’de satın aldığı lüks villa fiyatının basın tarafından açıklanmasına mahkeme kararıyla tedbir koydurmak isteyen Spahn, kamuoyundan gelen baskılar üzerine geri adım attı.

AVUKATI aracılığıyla geri çekilen başvurunun ardından Berlin Dahlem semtindeki villanın satış fiyatı da resmi olarak belli oldu. Bir süre önce nikâh masasına oturduğu partneri Daniel Funke ile beraber satın alındığı belirtilen villanın 4 milyon 125 bin euro olarak tapu kayıtlarına geçtiği ifade edildi. Diğer yandan 1317 metrekare arsa üzerine kurulu 285 metrekare büyüklüğündeki tarihi eser niteliğindeki ev için kullanıldığı belirtilen banka kredisinin de Spahn’ın daha önce yönetiminde görev aldığı Münster bölgesindeki Sparkasse’den alınması da ayrıca eleştiri konusu olmuş, Sağlık Bakanı’nın bu nedenle satış detaylarının basında yer almasına karşı çıktığı iddia edilmişti.

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