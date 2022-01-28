Gerhard Schröder eski eşiyle yine mahkemelik

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BILD gazetesi, Gerhard Schröder’in, boşandıktan sonra yarısı kendisine yarısı da eski eşi Doris Schröder-Köpf’e ait Hannover’deki evin kullanım hakkıyla ilgili dava açtığını belirtti. Schröder’in, şimdiki eşi Soyeon Kim-Schröder ile birlikte yaşadığı ev için eski eşine kira ödediği belirtildi. Avukatı aracılığıyla mahkemeye başvuran Schröder, 2016 yılında boşandıktan sonra yaşamaya başladığı 95 metrekarelik bu evde ömür boyu kiracı olarak ikâmet hakkı istedi. Eski eşine kira bedeli olarak 2017’den bu yana metrekare başına yaklaşık 10 euro kira ödeyen Schröder’in kira sözleşmesinin iptal edilmesi gibi bir durum söz konusu olmasa da neden bu yönde bir talepte bulunduğunu yorumlayan kira hukuku uzmanı avukat Paul Vogel, ömür boyu ikâmetin kiracıya avantaj sağladığını söyledi. Böyle bir hakka kavuşan bir kiracının artık kira ödemediği bunun yerine sadece konut işletme giderlerini ödediğini, ev sahibinin değişmesi durumunda bile kiracının evden çıkarılamadığını söyledi. Ancak mahkemenin nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.