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Gerhard Baum yaşamını yitirdi

Güncelleme Tarihi:

#Gerhard Baum#FDP#AVRUPADAN HABER
Gerhard Baum yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2025 18:41

Almanya’nın eski İçişleri Bakanlarından Gerhard Baum 92 yaşında vefat etti.

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FDP Genel Başkanı Christian Lindner, SPD ile FDP koalisyonu döneminde Başbakan Helmut Schmidt kabinesinde 1978-1982 yıllarında Federal İçişleri Bakanı olarak görev yapan Gerhard Baum’un bugün öğleye doğru Köln’de yaşamını yitirdiğini duyurdu. Lindner, “Gerhard Baum’la ülkemiz ve Hür Demokratlar özgürlüğün, insan haklarının ve demokrasinin gür bir sesini kaybetti” açıklamasında bulundu. FDP’nin Baum’a çok şey borçlu olduğunu vurgularken, “O’nun tavsiyeleri ve eleştirisel bakışlarının eksikliğini hep hissedeceğiz” dedi.

Gerhard Baum yaşamını yitirdi

ÜLKEMİZ BİR DEMOKRATI KAYBETTİ
Başbakan Olaf Scholz da sosyal medya X hesabından “Gerhard Baum’la ülkemiz tartışmaktan kaçınmayan büyük bir liberali ve yoğun angajman gösteren bir demokratı kaybetti. Son günlerine kadar düşüncelerini ve görüşlerini dile getirerek Almanya’ya önemli katkılarda bulundu. Tüm düşüncelerim yakınlarının ve dostlarımın yanındadır” paylaşımında bulundu.

 

 

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#Gerhard Baum#FDP#AVRUPADAN HABER

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