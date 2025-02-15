Gerhard Baum yaşamını yitirdi

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FDP Genel Başkanı Christian Lindner, SPD ile FDP koalisyonu döneminde Başbakan Helmut Schmidt kabinesinde 1978-1982 yıllarında Federal İçişleri Bakanı olarak görev yapan Gerhard Baum’un bugün öğleye doğru Köln’de yaşamını yitirdiğini duyurdu. Lindner, “Gerhard Baum’la ülkemiz ve Hür Demokratlar özgürlüğün, insan haklarının ve demokrasinin gür bir sesini kaybetti” açıklamasında bulundu. FDP’nin Baum’a çok şey borçlu olduğunu vurgularken, “O’nun tavsiyeleri ve eleştirisel bakışlarının eksikliğini hep hissedeceğiz” dedi.