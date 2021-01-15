‘Gerekli kaynaklarımız var ve onları kullanacağız’

26 Eylül’de yapılacak federal seçimlerde Sosyal Demokrat Parti (SPD) başbakan adayı olan Scholz, korona salgını nedeniyle kapanan işletmelere yapılacak para yardımın gecikmesine yönelik yapılan eleştirilere cevap verdi. Alman Haber Ajansı dpa’ya konuşan Scholz, Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier’e de sahip çıktı. Scholz “İşletmelere yapılacak yardım çok önemli. Bu konuda Ekonomi Bakanı Altmaeir’i de eleştirilere karşı korumam gerekir. Altmaeir, Almanya genelinde yardım programı hazırladı, bunun dağıtımını ve paylaşımını yaptı. Hatta kimi zaman otomatiğe bağladı. Teknik olarak çok kolay değil” dedi. Almanya korona salgının başladığı günden bu yana işyerlerine ve şirketlere 75 milyar euro destekte bulundu. Kısa süreli çalışma programı için de 20 milyar euro harcandı.

YARDIMLAR GECİKTİ

Almanya 28 Ekim’de aldığı kararla 2 Kasım’dan itibaren restoran, bar, kafeteryalarda masalara hizmeti yasakladı. Sadece dışarıya servis ve al götür sistemine izin verdi. Aynı tarihte sauna, yüzme havuzları, tiyatro, gösteri, opera, sinema, spor ve eğlence merkezleri ile salonları da kapatıldı. 16 Aralık’ta ise berberler ve kuaförler de dahil perakende hizmeti veren tüm işyerleri kapandı. Ülkenin bazı bölgelerinde ise soka çıkma kısıtlamasına geçildi. Sadece üretim yapılan iş yerlerinin çalışmasına izin verildi. Hükümet hazırladığı yardım paketiyle kapanmadan etkilenen iş yerilerinin cirolarına göre hibe yapacağını duyurdu. 50 kişiye kadar çalışan istihdam eden iş yerlerine cirolarının yüzde 75’i, 50’den fazla istihdam yapanlara ise cirolarının yüzde 70’i oranında para yardımı yapılacağını duyurdu. Hibe yardımının aralık ayında yapılacağı açıklanırken bir çok işyeri sahibi hâlâ yardımları alamadı. Bakanlık işletme sahiplerine sadece şimdiye kadar 5 ile 50 bin euro arasında değişen miktarda avans ödedi.

BÜYÜK ŞİRKETLERDEN ELEŞTİRİ GELDİ

Sektör birlikleri şimdiye kadar sadece avansın ödenmesini eleştirdi. Büyük şirketlere yapılan 5 ile 50 bin euro arasındaki avansın sorunu çözemediğini belirten birlik başkanları, yardımın biran önce yapılmasını istedi. Alman Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Norbert Fiebig “Hükümetin hızlı bir şekilde salgından canı yanan şirketleri güvenceye alması gerekir. Şirketler rekabet gücünü kaybedecek” dedi. Almanya’daki büyük otel zincirlerinden Motel One’ın yönetim kurulu başkanı ise kendilerine sadece 50 bin euro avans verildiğini belirterek “Almanya genelinde 75 otelimiz var. Bize verilen avans sadece 50 bin euro. Fıkra gibi bir şey bu. Scholz ve Altmaeir televizyonlarda kendilerini büyük destekçi olarak gösteriyorlar” eleştirisi yaptı.