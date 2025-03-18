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‘Gerekçeler samimi değil’ dedi, borç paketine karşı çıktı

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#Almanya#Berlin Milletvekili Mario Czaja#AVRUPADAN HABERLER
‘Gerekçeler samimi değil’ dedi, borç paketine karşı çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 11:04

Eski CDU Genel Sekreteri ve Berlin milletvekili Mario Czaja, federal hükümetin yeni milyarlarca Euro’luk borçlanma planını içeren gelecekteki koalisyonun mali paketine destek vermeyeceğini açıkladı. Czaja, The Pioneer haber portalına yaptığı açıklamada, “Bu Anayasa değişikliğine onay veremeyeceğimi grubuma ilettim. Bu değişiklik nesiller arası adil değil ve sunulan gerekçeler samimi değil” dedi.

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Czaja, “Seçimlerde verdiğimiz bu kadar önemli bir sözü, bu kadar kısa sürede yerine getirmeyeceğimizi hayal edemezdim” ifadelerini kullanarak, seçim öncesi vaatlerle sonrasındaki uygulamalar arasındaki tutarsızlığa dikkat çekti ve “Seçimden önce söylenenlerle çelişen bu kadar temel bir değişikliği yapmak, demokratik merkeze olan güveni ciddi şekilde zedeliyor” dedi. Czaja, Almanya’nın bir devlet reformuna ihtiyacı olduğunu ve “şişirilmiş devlet aygıtının küçültülmesi” gerektiğini vurguladı. Bu sürecin tamamlanmasının ardından, borç freni reformunun da gündeme alınabileceğini belirtti.

500 MİLYAR EURO’LUK KREDİ
CDU/CSU ve SPD, yeni federal hükümetin kurulması sürecinde yaptıkları görüşmelerde, savunma harcamaları için borç freninin esnetilmesi ve 500 milyar Euro’luk krediyle finanse edilecek özel bir yatırım fonu oluşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı. Söz konusu anayasa değişikliklerinin, halen görevde olan mevcut Federal Meclis tarafından kabul edilmesi planlanıyor. Mario Czaja, 2022 başında Friedrich Merz’in CDU liderliğini devralmasının ardından partinin genel sekreteri olmuştu. Ancak 2023 yazında Merz, Czaja’yı görevden alarak yerine ekonomist Carsten Linnemann’ı getirdi.

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#Almanya#Berlin Milletvekili Mario Czaja#AVRUPADAN HABERLER

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