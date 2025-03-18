‘Gerekçeler samimi değil’ dedi, borç paketine karşı çıktı

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Czaja, “Seçimlerde verdiğimiz bu kadar önemli bir sözü, bu kadar kısa sürede yerine getirmeyeceğimizi hayal edemezdim” ifadelerini kullanarak, seçim öncesi vaatlerle sonrasındaki uygulamalar arasındaki tutarsızlığa dikkat çekti ve “Seçimden önce söylenenlerle çelişen bu kadar temel bir değişikliği yapmak, demokratik merkeze olan güveni ciddi şekilde zedeliyor” dedi. Czaja, Almanya’nın bir devlet reformuna ihtiyacı olduğunu ve “şişirilmiş devlet aygıtının küçültülmesi” gerektiğini vurguladı. Bu sürecin tamamlanmasının ardından, borç freni reformunun da gündeme alınabileceğini belirtti.

500 MİLYAR EURO’LUK KREDİ

CDU/CSU ve SPD, yeni federal hükümetin kurulması sürecinde yaptıkları görüşmelerde, savunma harcamaları için borç freninin esnetilmesi ve 500 milyar Euro’luk krediyle finanse edilecek özel bir yatırım fonu oluşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı. Söz konusu anayasa değişikliklerinin, halen görevde olan mevcut Federal Meclis tarafından kabul edilmesi planlanıyor. Mario Czaja, 2022 başında Friedrich Merz’in CDU liderliğini devralmasının ardından partinin genel sekreteri olmuştu. Ancak 2023 yazında Merz, Czaja’yı görevden alarak yerine ekonomist Carsten Linnemann’ı getirdi.