Gerd Müller bırakıyor

BUGÜN politikayı bırakacağını duyuran Müller “Bu dönemin sonuna kadar hem milletvekili hem de bakan olarak en yüksek performansla çalışacağım” dedi. Müller, 2021 yılında yapılacak federal parlamento seçimlerinde milletvekili adayı olmayacak. Partisinin olası iktidarında da bakanlık görevi kabul etmeyecek. Müller CSU’nun koalisyon hükümetindeki üç bakanından biri. Müller dışında CSU’lu Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer ve Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer de kabinede yer alıyor. Müller’in bakanlığı bırakmasında CSU Genel Başkanı Markus Söder’in geçen ocak ayında yaptığı ‘Bakanlar Kurulu’nun değişmesi gerekir’ açıklamasının etkisi olduğu tahmin ediliyor. Müller 1994 yılından beri Federal Meclis milletvekilliği yapıyor. 2004 ile 2013 yılları arasında Federal Tarım Bakanlığı Müsteşarlığı görevinde bulundu. 2013 yılının aralık ayından beri de Kalkınma Bakanı olarak kabinede yer alıyor.