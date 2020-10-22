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Avrupa
Vahdet AYAZ / ALMANYA, (DHA)
Haber Giriş: 22.10.2020 - 09:54 | Son Güncelleme:

Gerçek ‘Rapunzel’ Düsseldorf’ta ortaya çıktı

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Gerçek ‘Rapunzel’ Düsseldorf’ta ortaya çıktı
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Almanya’nın Düsseldorf kentinde yaşayan Stefanie Classen (31), 16 yaşından beri saçını uzatıyor. Sosyal medyada 2 binden fazla takipçisi olan Classen, saçlarını 2 metre uzunluğa ulaşana kadar kesmeyeceğini ifade etti.

ÜNLÜ masallardan Rapunzel’in gerçek hali, Almanya’nın Düsseldorf kentinde ortaya çıktı. Güvenlik görevlisi olarak çalışan Stefanie Classen adlı 31 yaşındaki kadın, 15 yıldır saçlarını kesmiyor. Sosyal medyada 2 binden fazla takipçisi olan Classen, saçlarıyla ilgili gelişmeleri ve görüntüleri de hayranlarıyla paylaşıyor. Yerel medyaya konuşan Classen, şunları söylüyor: “16 yaşına girdiğimde saçlarımı kestirmeme kararı aldım. Uzun saçlı olmayı her zaman güzel olmakla ilişkilendiriyorum. Şu anda saçlarım bileklerime kadar geliyor. Erkek arkadaşım Ralph ise fotoğraflarımı çekiyor. Küçükken ailem saçlarım omuzlarıma kadar geldiğinde kestiriyordu. Yetişkin olduğumda ise uzatmaya karar verdim. Kendime bir hedef belirledim. 2022’ye kadar saçlarımın 2 metre olacağını düşünüyorum. O kadar uzadığını görmek eğlenceli olacak. Sanırım bu hedefimi gerçekleştirdikten sonra kuaföre giderek ayak hizama kadar kestirebilirim. Bundan sonra da aynı uzunlukta tutmaya devam ederim.”

Gerçek ‘Rapunzel’ Düsseldorf’ta ortaya çıktı

Gerçek ‘Rapunzel’ Düsseldorf’ta ortaya çıktı

Gerçek ‘Rapunzel’ Düsseldorf’ta ortaya çıktı

 

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