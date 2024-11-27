‘Geometrik desenler’ üzerine atölye düzenledi

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DR. SÖNMEZ, ilki geçen hafta Londra’da gerçekleştirilen ‘İslâm Mimarisinde Hendesî Desenler Topkapı Tomarı ve İslâm Mimarisinde Geometrik Desenler’ başlıklı konuşmasında, son kitabında ele aldığı geometrik desenler ve İslami sanat arasındaki derin ilişkiyi paylaştı. Katılımcılar, İstanbul Topkapı Sarayı’ndaki 29.5 metrelik Topkapı Parşömeni’ni inceleyerek, İslam mimarisindeki geometrik yapıların tarihsel önemini keşfetme fırsatı buldu. Dr. Sönmez, son etkinlikte ise ‘Londra’da Sultanahmet Camii’nde Gizli Bir Desen’ adlı bir atölye düzenleyerek katılımcılara, Sultanahmet Camii’ndeki belirli bir geometrik motifi yeniden yaratma deneyimi sundu. Geleneksel teknikler ve matematiksel hesaplamalarla İslami geometrik desenlerin sembolik anlamlarını keşfeden katılımcılar, bu uygulamalı atölyede hem becerilerini geliştirdi hem de kültürel mirasa dair derin bir anlayış kazandı.

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‘GELENEKTEN GELECEĞE’

Sönmez, Londra’daki etkinliklerinin ardından İrlanda’da Trinity College Dublin’de gerçekleştirdiği ‘İslami Geometrik Desenler: Gelenekten Geleceğe’ adlı konuşmasıyla da büyük ilgi topladı. Dublin’deki konuşmasında, İslam geometrik sanatlarının tarihsel sürecini ve modern dünyadaki yansımalarını ele alarak, katılımcılara bu geleneksel sanatın günümüzdeki etkilerini anlattı. Ayrıca, Sönmez, İslam sanatının matematiksel ve manevi boyutlarını derinlemesine inceleyerek, katılımcıların bu alandaki bilgilerini daha da zenginleştirdi. Bu etkinlikler, Sönmez’in İslami geometrik desenleri teorik ve pratik yönleriyle keşfetme fırsatını katılımcılara sundu. Her iki şehirdeki etkinlikler, sanat, bilim ve maneviyatı bir araya getirerek katılımcılara zenginleştirici bir deneyim sundu. Katılımcılar, bu desenlerin hem tarihsel hem de modern mimariyi nasıl etkilediğini, kültürel ve coğrafi sınırları aşarak sanatçılara, mimarlara ve akademisyenlere nasıl ilham verdiğini öğrenme fırsatı buldular. Sönmez, etkinliklerin ardından katılımcılardan büyük övgü aldı.