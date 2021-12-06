Gent Belediyesi’nden Kovid Sertifikası hizmeti!

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YAKLAŞIK 30 bin Türkiye kökenli vatandaşın yaşadığı Belçika’nın Gent kentinde Meclis üyesi olarak görev yapan Veli Yüksel, 1 Kasım’dan itibaren Flaman bölgesinde Kovid aşı sertifikasının hastane, kafe, lokanta, müze, sinema, spor salonları ve bazı kamu kurumlarında zorunlu hale getirildiğini belirtti. Aşı sertifikasının mijngezondheid.be, adresli internet sitesinden çıktısını alma veya cep telefonuna indirmede sorun yaşayan vatandaşların bulunduğunu belirten Yüksel, şunları söyledi: “Yaşlılar dahil pek çok insan dijital uygulamalara aşina değil. Bu nedenle belediye birimlerinden yardım talep ettik ve bu sertifikanın daha rahat alınması için yeni uygulamaya geçildi. Bu hizmet için vatandaşların mahalle hizmet ve toplum sağlığı merkezlerine, OCMW isimli sosyal yardım birimlerine ve dijital noktalara bizzat ve randevusuz başvurmaları gerekmektedir. Toplumda bir dijital uçurumun oluşmasını önlemeyi ve aynı zamanda insanların günlük hayatlarına devam etmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Özellikle yaşlı vatandaşlarımızı gözden kaçırmamalıyız.”