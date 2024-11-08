‘Genelleme yapmamalıyız’

Haberin Devamı

TEMEL çalışma alanı eğitim, veli–aile alanındaki sorunların çözümüne katkı sunmak için kurulan derneklerden oluşan FöTEV Nds e.V., velileri bilgilendirme seminerlerine bu kez ırkçılık ve antisemitizm konularını ekledi. Dernek, bu alanda uzman olan Kenan Kolat’ın sunumuyla Aşağı Saksonya eyaletinin değişik kentlerinde seminerler verdi. Uzun zamandır Hannover’de çalışmalarını sürdüren Aşağı Saksonya Atatürkçü Düşünce Derneği’nde dernek üyelerine yönelik yapılan seminer sonrası FöTEV Nds merkez bürosunda vatandaşların katılımıyla verilen seminer serisinin sonuncusu Osteredor Türk Veliler Birliği’nde yapıldı.

‘ÖN YARGILI OLMAYALIM’

Irkçılığın ön yargıyla başladığını belirten Kenan Kolat “Önce bir kişi veya herhangi bir toplum için ön yargı duyulmasıyla başlayan ayrıştırma, kabullenmeme, sonrasında ayrımcılığa ve ırkçılığa kadar gidecek bir yol izler. Bunun için hiçbir şeye karşı ön yargılı olmamalıyız. Antisemitizm konusunda da toptancı bir tutum içinde bulunmak bizi ırkçılığa, karşıya düşman tavırlar içinde bulunmamıza giden bir yol izler durumuna sokar. Genelleme yapmaktan kaçınmalıyız. Empati yapmak bizi birçok yanlış tutumdan alıkoyacaktır” dedi. FöTEV Nds e.V. Başkan Yardımcılarından ve proje koordinatörü İrfan Sefil de “Irkçılık ve antisemitizm konularını üç dernekte hafta sonu seminerleriyle ve yoğun katılımlarla gerçekleştirdik. Velilerimizin ihtiyaç duydukları değişik konularda seminerlerimiz devam edecek” diye konuştu.