Genel prensiplerde anlaştılar

Haberin Devamı

Almanya’da 23 Şubat Pazar günü yapılan erken genel seçimler sonrası sandıktan birinci çıkan CDU/CSU ile SPD arasında başlayan koalisyon hükümetinin kurulabilmesine yönelik ön görüşmelerin ikinci haftasında uzlaşma sağlandı. Bu sabah saatlerinde son toplantılarına başlayan parti liderleri CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, CSU Genel Başkanı Markus Söder, SPD Eş Genel Başkanları Lars Klingbeil ve Saskia Esken öğleden sonra kameraların karşısına geçti, genel prensipler üzerinde anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Yeni hükümetin Başbakanı olması beklenen Merz, “Gelecek hafta başlayacak koalisyon görüşmelerinin temelini oluşturan ortak bir belgemiz var” dedi. Merz, göç politikasında varılan mutabakata göre Almanya’ya yasa dışı girişleri önlemeye yönelik sınır kontrollerinin büyük ölçüde artırılacağını, geri gönderme mekanizmasının işler hale getirileceğini söyledi. Ayrıca mültecilerin aile birleşiminin daha fazla kısıtlanacağını ifade etti. Afganistan’dan gelenler de dahil olmak üzere kabul programlarının sona erdirilmesinin de planlandığını belirtti.

Haberin Devamı

VATANDAŞLIK PARASINDA YENİ DÖNEM

CDU lideri Merz, ekonomiyi canlandırmaya yönelik adımlar atılacağını da söyledi. Bunun kapsamını da enerji maliyetlerini düşürmek için kilovatsaat başına 5 sent indirim, makul yatırım teşvikleri sağlamak ve kurumlar vergisini yeniden düzenlemek olduğunu belirtti. Merz, vatandaşlık ödeneğinin kaldırılarak yeni bir düzenlemeye gidileceğini de kaydetti. Buna göre çalışabilecek durumda olup da makul bir iş yapmayı sürekli reddedenlerin vatandaşlık parası alma hakları tamamen kesilecek.

Partiler, asgari ücretin 15 Euro’ya yükseltilmesi ve emekli maaşlarının artırılması konusunda da mutabakata vardı. CDU/CSU ve SPD’nin vardığı mutabakata göre, restoran ve kafelerdeki yiyeceklerin vergi oranı yüzde 7 olarak sabit tutulacak. Resmi koalisyon görüşmeleri önümüzdeki hafta başlayacak.