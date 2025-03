Gençlerle sahurda buluştular

Haberin Devamı

Kılıç ve AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi eski futbolcu Mesut Özil, Uluslararası Demokratlar Birliği’nin (UID) Düsseldorf’ta düzenlediği sahur programına katıldı. Kılıç, burada yaptığı konuşmada, Mesut Özil’in durmadan, pes etmeden çalışarak, sabır göstererek, emek vererek bir kariyer yaptığını belirterek, “Bu kariyeri kendinize örnek alın” dedi. Özil ve kendisinin Almanya’da doğduğuna işaret eden Kılıç, “Sizlerin yaşadıklarını, hissettiklerini bir dönemler biz de yaşadık” diye konuştu. Kılıç, Özil’in kariyeri boyunca çok emek sarf ettiğini ve ter döktüğünü anlatarak, “Dünyanın en saygın kulüplerinde dünyanın en çok konuşulan, takip edilen kendisi gibi futbolcularla beraber çalıştığı başarılar elde etti” ifadelerini kullandı.

ELEŞTİRİLER KARŞISINDA DİK DURDU

Mesut Özil’in zaman zaman eleştiriler aldığına dikkati çeken Kılıç, “Fakat eleştirilerin karşısında dimdik bir şekilde durdu. Dimdik dururken de kendisini haksız olarak eleştirdiğini düşündüğü insanlara karşı da yine edep ile mukabele etti. Kendisini biraz da edep dışı eleştirenlere edebiyle cevap verdi, duruşundan hiçbir şekilde feragat göstermedi” değerlendirmesinde bulundu. Kılıç, herkesin Mesut Özil markasının ve duruşunun değerini bildiğini kaydederek, “Çünkü başarının ve ortaya konmuş olan bir duruşun, edep ile konmuş olan duruşun karşısında hiç kimse duramaz. Yaşadığınız topluma, yaşadığınız ülkede en iyi katkıyı vererek eleştirilere en güzel cevabı bu şekilde verin diyorum” şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE MAÇLARIYLA BÜYÜDÜM

AK Parti MKYK üyesi ve eski futbolcu Özil de programda gençlerin sorularını yanıtladı. Özil, “Belki Real Madrid’de birkaç yıl daha oynayabilirdim. Orada yaşananlardan dolayı bırakmıştım. Kariyerimde birkaç yıl daha oynamak isterdim” dedi. Özil, ilerde Fenerbahçe’de teknik adam olarak görev alıp almayacağının sorulması üzerine, Fenerbahçe hastası olduğunu belirterek, “Ben Fenerbahçe maçlarını izleyerek büyüdüm. Ama görev almayı düşünmüyorum. Başka projeler var. Ama ‘Hayır’ demiyorum. Her zaman Fenerbahçeli olacağım, her zaman destek vereceğim” diye konuştu. AK Parti’de siyasete girmesine de değinen Özil, “Ben aslında her zaman siyasetin içindeydim. Futbol oynarken Cumhurbaşkanı’mızla fotoğraf çektirdiğimizde hakkımda kampanya başlattılar. Siyasetten keyif alıyorum” şeklinde konuştu.

Mesut Özil, siyasete girmesine ilişkin futbolcu arkadaşlarından çok destek aldığını dile getirerek, “Bu konuda hatta geç kaldığımı söylediler. Çok daha önce siyasete girmem gerektiğini söylediler” ifadelerini kullandı.

TÜRK FUTBOLCULARDAN YANAYIM

Profesyonel olarak antrenörlük yapmayı düşünmediğini aktaran Özil, “Mesut Özil spor akademisi kuracağım. Ben gençlerle bir arada olmak, onların elinden tutup kendilerini, vatanlarını, milletlerini dünyada temsil etmelerini istiyorum. Türk futbolcuların dünya kulüplerinde görülmesi, hedefim bu şekilde” dedi. Özil, Lionel Messi’yle karşılaştırdığında Christian Ronaldo’yu daha çok beğendiğini kaydederek, onunla beraber top oynadığını hatırlattı. Özil, “Ama ben Türk futbolculardan yanayım, onları destekleyip başarılı olmalarını istiyorum” diye konuştu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olmayı düşünmediğini vurgulayan Özil, ancak Türk futbolunu ayağa kaldırmak için elinden geleni yapacağını aktardı. Özil, Almanya hakkında bakış açısının değişmediğini vurgulayarak, şunları kaydetti: “Alman medyasıyla sorunlar yaşadım. Almanya’yı seviyorum, burada ekmek paramı kazandım. Bana imkân verdiler, burada yetiştim. Ben de bazı günlerde yoruluyordum ama pes etmiyordum.”