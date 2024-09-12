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Gençlerin eğitimi endişe verici!

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#Almanya#Mesleki Eğitim#AVRUPADAN HABERLER
Gençlerin eğitimi endişe verici
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2024 10:16

OECD tarafından yayımlanan yeni bir rapora göre, Almanya’da genç yetişkinlerin lise veya mesleki eğitim diploması olmadan hayata atılma oranı, diğer sanayileşmiş ülkelere kıyasla daha yüksek. Araştırmaya göre, Almanya’da gençlerin yüzde 16’sı lise veya mesleki eğitim diplomasına sahip değilken, OECD ortalaması yüzde 14. Özellikle genç erkekler arasında bu oran daha yüksek. 2023’te genç erkeklerin yüzde 18’inin bu tür bir eğitimi tamamlamadığı, kadınlarda ise bu oranın yüzde 15 olduğu belirtiliyor.

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ALMANYA’da eğitim yatırımları artmasına rağmen, gençlerin eğitimsiz kalma oranı uluslararası ortalamalara göre gerilemiş durumda. Özellikle mesleki eğitimdeki açık, iş dünyasında endişe yaratıyor. Alman Zanaatkarlar Konfederasyonu (ZDH), gençler arasındaki öğrenim eksikliklerinin iş dünyasında ciddi zorluklara yol açtığını belirtiyor. Ayrıca, kadınlar arasında yüksek eğitim alma oranı artmasına rağmen, iş gücüne katılım oranlarında erkeklerle aralarındaki fark devam ediyor. Özellikle lise diploması olmayan genç kadınların istihdam oranı erkeklere kıyasla oldukça düşük. OECD raporuna göre, Almanya’da genç kadınlar eğitimde erkeklere göre daha başarılı olsa da, bu başarı iş piyasasına yeterince yansımıyor. 25-34 yaş arası kadınların yalnızca yüzde 49’u, lise veya meslek eğitimi diploması olmadan istihdam edilebilirken, bu oran erkeklerde yüzde 74. Bu durum, eğitimdeki başarıya rağmen kadınların iş dünyasında dezavantajlı olduğunu gösteriyor. Raporda ayrıca, Almanya’nın yüksek öğrenime katılım oranlarında da uluslararası ortalamaların gerisinde kaldığına dikkat çekiliyor. Yüksek eğitim seviyesine sahip gençlerin oranı yüzde 40 iken, OECD ortalaması yüzde 47.

Gençlerin eğitimi endişe verici

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#Almanya#Mesleki Eğitim#AVRUPADAN HABERLER

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