Gençlerin eğitimi endişe verici!

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ALMANYA’da eğitim yatırımları artmasına rağmen, gençlerin eğitimsiz kalma oranı uluslararası ortalamalara göre gerilemiş durumda. Özellikle mesleki eğitimdeki açık, iş dünyasında endişe yaratıyor. Alman Zanaatkarlar Konfederasyonu (ZDH), gençler arasındaki öğrenim eksikliklerinin iş dünyasında ciddi zorluklara yol açtığını belirtiyor. Ayrıca, kadınlar arasında yüksek eğitim alma oranı artmasına rağmen, iş gücüne katılım oranlarında erkeklerle aralarındaki fark devam ediyor. Özellikle lise diploması olmayan genç kadınların istihdam oranı erkeklere kıyasla oldukça düşük. OECD raporuna göre, Almanya’da genç kadınlar eğitimde erkeklere göre daha başarılı olsa da, bu başarı iş piyasasına yeterince yansımıyor. 25-34 yaş arası kadınların yalnızca yüzde 49’u, lise veya meslek eğitimi diploması olmadan istihdam edilebilirken, bu oran erkeklerde yüzde 74. Bu durum, eğitimdeki başarıya rağmen kadınların iş dünyasında dezavantajlı olduğunu gösteriyor. Raporda ayrıca, Almanya’nın yüksek öğrenime katılım oranlarında da uluslararası ortalamaların gerisinde kaldığına dikkat çekiliyor. Yüksek eğitim seviyesine sahip gençlerin oranı yüzde 40 iken, OECD ortalaması yüzde 47.