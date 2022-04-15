‘Gençlerimiz bu hızlı çağın içerisinde kaybolmamalı’

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, temaslarda bulunmak üzere Almanya’nın başkenti Berlin’e geldi. Bakan Yanık, ilk ziyaretini DİTİB’e bağlı tarihi Şehitlik Camisi’ne yaptı. Görevlilerden caminin tarihi hakkında bilgi alan Yanık, Osmanlı mimarisine göre inşa edilen camideki konukların ağırlandığı ve içerisinde küçük bir fıskiyenin yer aldığı konuk odasını gezdi. Avluda bulunan ve camiye ait tarihi fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezen Bakan Yanık, ardından Dosteli Yaşlılar Hasta Bakım Servisi’nin açılışına katıldı. Açılışta Türk Alman İşverenler Birliği Başkanı Remzi Kaplan ile MÜSİAD Berlin Başkanı Fikret Doğan da yer aldı. Bakan Derya Yanık, sembolik olarak beraberindeki heyetle birlikte açılış kurdelesini kesti. Daha sonra bakım evinde kalan yaşlılarla bir süre sohbet eden Yanık’a, 83 yaşındaki Gülseren Meşeli kendi yazdığı şiirden bir pasaj okudu. Bakan Yanık ayrıca, Dosteli Bakım Servisi’nin işletmecisi Serpil Safiye Ergün ve Alman ortağından işletme hakkında bilgi aldı. Bakan Yanık, buranın ardından Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği’nde Türk sivil toplum örgütlerinin (STK) temsilcileri ve Türk basınıyla bir araya geldi. Toplantıda Bakan Yanık’a Büyükelçi Ahmet Başar Şen ve Başkonsolos Rıfkı Olgun Yücekök’de eşlik etti. Toplantının açılış konuşmasını yapan Yanık, Almanya’da ciddi bir Türk nüfusu olduğunun altını çizerek, bu nüfusun yaşadıkları yere uyum sağlamasını istediklerini kaydetti:

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‘YETKİLİLERLE TEMASA GEÇİN’

“Yurt dışında yaşanılan ülkede Türkiye vatandaşı olmanın vakarını yaşayarak, saygı görerek yaşamanız bizim sorumluluğumuz. Biz bunun için çalışmakla yükümlü sayıyoruz kendimizi. Öte yandan gençlerimizin ve çocuklarımızın bu hızlı çağın içerisinde kaybolmamaları, zamanın getirdiği birtakım problemlerden korunarak, sıkıntılardan uzak bir biçime yetişebilmeleri için onlar için de bir gelecek projeksiyonu yaparak, ‘Ne yapabiliriz, nasıl destek olabiliriz, onlar için neler üretebiliriz diye’ bakıyoruz. Önümüzdeki süreçte aile ataşeliklerimizin bu anlamda özellikle yeri geldiğinde sizin hak savunucunuz, yeri geldiğinde sosyal hizmet görevliniz, yeri geldiğinde bir psikolojik danışmanınız olarak burada bakanlığımızla sizler arasında ilişkiyi de doğrudan, birebir kuran arkadaşlarımız olarak konumlanmalarını sağlamaya çalışacağız. Gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili hizmetleri olabildiğince hızlı gerçekleştirmeye çalışıyoruz. İhtiyaç halinde yetkililerle temasa geçilmesini istiyoruz. Çünkü siz söylemeden bizim yaşananlardan haberdar olma şansımız yok.”

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KUŞAKLAR ARASI YAŞAM FARKI

Bakan Yanık, bir taraftan metaverse dünyasını yaşayan ve 5-6 yaşından itibaren bilgisayar dünyasıyla haşır neşir olan genç bir kitlenin olduğunu, diğer tarafta ise yaşlılığa bağlı ağır hastalıkları olan, bu dünyanın dışında çok farklı bir dünyayı yaşayan bir yaşlılar nüfusu olduğunu kaydetti. Yaklaşık 10 sene sonra, birbirinden bu kadar farklı iki neslin bir arada yaşamak durumunda olacağını ifade eden Yanık, şöyle devam etti: “Bizim bugünden itibaren merhameti, dayanışmayı, insanlığı, paylaşmayı yeniden hatırladığımız ve toplumsal programımızda var olanı biraz daha ortaya çıkardığımız bir dünyayı en azından kendi ülkemiz noktasında tasarlamamız böyle bir projeksiyon gerçekleştirmemiz lazım.”

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KADINA YÖNELİK ŞİDDET

Bakan Derya Yanık, konuşmasının ardından STK temsilcilerinin sorunlarını dinledi ve sorularını yanıtladı. Yanık, Türkiye’de kadına karşı işlenen şiddet ve cinayetlerle ilgili gelen bir soruya, olaya istatistiki olarak bakmadıklarını, partileri için ülkemizde işlenen bir kadın cinayetinin bile fazla olduğu şeklinde cevap verdi. Kadına karşı şiddetle sonuna kadar mücadele edeceklerini açıklayan Yanık, “Biz iktidara geldiğimizde, bırakın kadın cinayetini, kadına yönelik şiddetle ilgili hiçbir istatistik yoktu. Envantere girecek, ölçümleyeceğiniz, yorumlayacağınız hiçbir veri yoktu. Bunların ölçümlemesinin yapılması, takibinin yapılması, tanımının yapılması ve en son biliyorsunuz, Türk Ceza Kanunu’nda kadına yönelik şiddet fiilleri ayrıca ağırlaştırıcı sebep olarak taslakta, şu anda çalışılıyor. Dolayısıyla bütün bunları hatta 2004 ceza kanununun yeniden değişiklikle beraber töre saikiyle ve namus saikiyle işlenen cinayetlerin ağırlaştırıcı sebep haline getirilmesi gibi pek çok başlığı biz çalıştık ve ilk kez hukuk metinlerine sokan biziz” ifadelerini kullandı.

Almanya’da faaliyet gösteren Türk STK temsilcileri tarafından çoğunlukla, aile içi şiddete maruz kalan kadınlar için kültüre dayalı sığınma evi ihtiyacı, okul sorunları, askerlik konusu, yenilenen yurt dışı emeklilik yasasındaki sorunlar ve koruyucu aile sıkıntıları dile getirildi. Bakan Yanık, toplantının ardından büyükelçilik binasında verilen iftar programına katıldı.

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