Gençlere iyi bir gelecek için çetelere karşı yürüdüler

LONDRA’da faaliyet gösteren derneklerden oluşan Demokratik Güç Birliği-Britanya adlı oluşum tarafından düzenlenen eylem için Edmonton’ın Engel semtinde bir araya gelinildi. Katılımcılar arasında Edmonton Belediye Meclis Üyesi Ergin Erbil, Britanya Alevi Federasyonu (BAF) Başkanı İsrafil Erbil ve bundan iki yıl önce Tottenham Mezarlığı’nda bir arkadaşı tarafından öldürülen 22 yaşındaki Hasan Tanrıkulu’nun katilinin henüz yakalanmamasını protesto eden babası Hasan Tanrıkulu, eşi ve akrabası da vardı. ÖLÜMLER VE SALDIRILAR SON BULSUN

Saat 16.00 sıralarında polis istasyonuna hareket eden protestocuların ellerinde Türkçe, İngilizce ve Kürtçe pankarlar yer aldı. Beraberinde ‘Çeteleşme ve yozlaşmaya hayır’, ‘Gençler bizim geleceğimizdir, geleceğimize sahip çıkalım’ gibi sloganlar atılarak ölümlerin ve saldırıların son bulması istendi. Polis İstasyonu önünde yapılan basın açıklamasında, tüm uğraşlara rağmen ne yazık ki çete üyelerinin, gençlerin hayatlarını zindana çevirmeye, aileleri yıpratmaya ve değer yargılarını kirletmeye devam ettiği belirtildi. Buna etki eden faktörlerin başında geçmiş ve mevcut hükümetlerin hayatın tüm alanlarında olduğu gibi gençlere dönük faaliyet yürüten alanlarda da kesintilere gitmesi gösterildi. “Son 10 yılda gençliğe hizmet veren gençlik merkezlerinin yüzde 90’ınından fazlasının kapatılmış olması kabul edilemez” denildi. ÇETELERE KARŞI KOYUŞ

Basın açıklamasının devamında şu ifadeler yer aldı: “Öte yandan mevcut sistemin korunması ile meşgul olan Britanya’daki kolluk kuvvetleri çeteleri engellemek bir yana uzun süredir sergiledikleri pratikler ile çeteleri ve yozlaşmayı desteklediklerini açık bir biçimde ortaya koymuşlardır. Suç üreten bu çete gruplarının sistem tarafından görmezden gelinmesini kabul etmiyoruz. Uyuşturucu, çeteleşme, yozlaşma ve asimilasyon göçmen toplumların kaderi olamaz. Gençlerimiz değerlidir ve değerlerimize sahip çıkıyoruz. Çeteleşme sadece vurduğu yerleri değil aynı zamanda bütünsellik içerisinde toplumumuzun geleceğini de karartmaktadır. Gençlerimizin çeşitli vaatler ile çetelere katılmaları ve geleceğinin köreltilmesi toplumsal geleceğimizin köreltilmesi anlamını taşıyor. Ancak ve ancak güçlü ve örgütlü bir karşı koyuş ile çeteleri durdurabilir gençliğimizi ve geleceğimizi koruyabiliriz.”



