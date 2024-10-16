Gençler savaştan korkuyor

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SHELL Enerji şirketi tarafından yaptırılan araştırmaya, 12 ile 25 yaşları arasındaki 2 bin 509 genç katıldı. Gençlere, aile, arkadaşlar, siyaset ve dünya çapındaki güncel çatışmalar gibi çeşitli konulardaki görüşleri soruldu. Gençlerin yüzde 60’ı, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı saldırıyı kınadığını söyledi. Almanya’nın Ukrayna’ya askeri yardımda bulunmaya devam etmesi gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 50 iken, yüzde 25’i buna karşı çıkıyor. Doğu Almanya’daki gençler, bu konuda Batı Almanya’daki gençlere göre daha az destek veriyor. Gençlerin yüzde 81’i Avrupa’da bir savaş çıkmasından korkuyor. 2019 yılında bu oran yüzde 46 seviyesindeydi. İkinci sırada yüzde 67 ile yoksulluk korkusu gelirken üçüncü sırada yüzde 64 ile çevre kirliliği ve insanlar arasındaki artan düşmanlık korkusu geliyor.

Gençlerin yaklaşık üçte biri, Almanya’nın Orta Doğu’daki savaşta açıkça İsrail’in yanında yer almasını olumlu bulurken, aynı oranda genç bunu reddediyor. Yaklaşık yüzde 25’i ise bu konuda kararsız. Almanya’nın İsrail’e karşı özel bir sorumluluğu olup olmadığı sorusuna, gençlerin üçte biri “Evet”, üçte biri “Hayır” cevabını verirken, dörtte biri ise “Kısmen” diyor.

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Mathias Albert, Lisa Paus

YÜZDE 75’İ DEMOKRASİDEN MEMNUN

Küresel krizler ve ciddi gelecek kaygılarına rağmen, Almanya’daki gençlerin yüzde 55’i geleceğe umutla bakıyor. Ankete katılanların yüzde 75’i demokrasiden memnun olduğunu belirtiyor. Araştırmaya göre, gençler beş yıl öncesine göre politik olarak daha aktif. Yüzde 51’i siyasi gelişmeleri aktif bir şekilde takip ederken, bu oran 2019’da yüzde 36 seviyesindeydi. Araştırmanın raportörleri, gençlerin krizlere ve sonuçlarına eleştirel yaklaştığını ancak yılmadığını belirtiyor. Gençlerin çoğunluğu, kariyer hedeflerine ulaşacaklarına inanıyor. İşsizlik ya da mesleki eğitim yeri bulamama korkusu ise tarihsel olarak en düşük seviyede. Gençlerin sadece üçte biri bu durumu temel bir endişe kaynağı olarak görüyor.